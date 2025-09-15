Počasí v Česku bude v první polovině týdne proměnlivé, meteorologové očekávají slunce, déšť i větrno, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší denní teploty podle ní v úterý a ve středu klesnou pod dvacet stupňů Celsia, pak se začne oteplovat a o víkendu by se mohly dostat i nad 25 stupňů Celsia.
Týden podle předpovědi začne s mraky a skončí teplým víkendem
„První polovina bude dynamičtější a proměnlivější, od čtvrtka ale začne být počasí stabilní, postupně slunečné a velmi teplé. Na víkend se výrazně oteplí a teploty se dostanou místy i nad letních 25 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.
Teď v pondělí předpokládají meteorologové od rána hodně oblačnosti v Čechách, naopak na Moravě a ve Slezsku může být první polovina dne i slunečná. Od západu se také mají vyskytnout v Čechách přeháňky nebo občasný déšť. Výjimečně se mohou objevit i bouřky, vyšší pravděpodobnost bude k večeru. Denní maximální teploty se zřejmě dostanou na devatenáct až čtyřiadvacet stupňů Celsia.
Úterý má být chvílemi i slunečné a větrné a oproti pondělí chladnější. Foukat bude zejména v Čechách s nárazy i kolem 55 kilometrů za hodinu. Přeháňky jsou pravděpodobnější na horách, jinde jen výjimečně, odpolední maxima očekávají meteorologové kolem devatenácti stupňů. Ve středu má být oblačnosti opět více, hlavně v Čechách, odpoledne a večer se v Čechách místy může objevit slabší déšť nebo přeháňka. Maximální denní teploty budou nejspíš mezi čtrnácti až osmnácti stupni, na jihu Moravy až dvacet stupňů.
Ve čtvrtek bude podle předpovědi zpočátku oblačnosti hodně a místy se objeví slabší déšť, během dne se ale od západu začne vyjasňovat. Počasí má být stabilní, denní maxima zřejmě vystoupají na devatenáct až třiadvacet stupňů Celsia.
„V pátek a sobotu nás čekají stabilní a slunečné dny beze srážek – jen v pátek může ještě na Moravě a ve Slezsku doznívat zpočátku nějaký slabší déšť. Teploty půjdou nahoru, pátek 21 až 26 stupňů a sobota 22 až 27 stupňů. Změna v počasí pak nastane buď v neděli, nebo až na začátku dalšího týdne, zde je zatím nejistota,“ uvedli meteorologové.