O víkendu bude až dvacet stupňů, poté se ochladí


Zdroj: ČTK, ČT24
Studio 6: Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem dvaceti stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Už ve čtvrtek teploty přes den vystoupají na šestnáct až dvacet stupňů, v pátek a sobotu mohou být ještě asi o stupeň vyšší. Noční teploty by do konce týdne neměly klesnout pod tři stupně nad nulou.

Během čtvrtka se v odpoledních hodinách mohou místy vyskytovat přeháňky, a to zejména v jižních částech Česka, uvedl meteorolog ČT Miloš Dvořák. Ve večerních hodinách má oblačnosti ubývat.

Od příštího týdne se ochladí

V pátek i sobotu se přeháňky vyskytnou jen ojediněle. V neděli ale začne od západu přibývat oblačnosti a meteorologové očekávají déšť, ojediněle i bouřky. Na západě a severozápadě teploty budou kolem čtrnácti stupňů, na ostatním území ještě může být až ke dvaceti stupňům.

Pršet může občas ještě i v pondělí, na horách mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Teploty přes den už budou jen kolem deseti stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Chladnější počasí bude pokračovat i v příštím týdnu.

„Na začátku příštího týdne budou odpolední teploty kolem dvanácti třinácti stupňů, v jeho závěru by se mělo přece jen oteplovat,“ doplnil meteorolog Dvořák.

Týden bude oblačný, teploty se mají pohybovat kolem dvaceti stupňů
Osudová noc. Během katastrofy v Černobylu se stala spousta chyb

Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Při několika vlnách veder už padaly podle vědců hranice smrtelného horka

Vědci nedávno překlasifikovali hranice smrtícího horka. Podle nich už byly splněny podmínky považované za smrtelné horko, které zranitelní lidé jen obtížně přežívají, rovnou v několika nedávných vlnách veder.
14. 4. 2026

Týden bude oblačný, teploty se mají pohybovat kolem dvaceti stupňů

Nadcházející týden v Česku bude spíše oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima by se přes den většinou měla pohybovat pod dvaceti stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině v pondělí bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
13. 4. 2026Aktualizováno13. 4. 2026

Československo pod radioaktivním mrakem. Před čtyřiceti lety hrálo hlavní roli počasí

Před čtyřiceti lety došlo k nejhorší katastrofě při provozu jaderných elektráren v historii. Šlo o Černobyl. O dopadech na Evropu do značné míry rozhodovalo počasí a také schopnost ho dostatečně dobře předpovídat.
12. 4. 2026

Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
10. 4. 2026Aktualizováno10. 4. 2026

Mrazivá rána vydrží do konce týdne, po víkendu se oteplí

Chladná a na mnoha místech i mrazivá rána vydrží v Česku do konce týdne. V pátek bude na horách v Čechách sněžit, přes den teploty vystoupají k deseti stupňům Celsia. O víkendu se budou maximální denní teploty pohybovat kolem patnácti stupňů, v příštím týdnu se oteplí k dvaceti stupňům, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
9. 4. 2026

Teplé dny končí, přijde ochlazení

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden ochladí. V prvních dnech bude maximálně šestnáct stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše čtrnáct stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě výraznější. Maximální denní teploty tam mohou klesnout až na osm stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Celý týden bude převážně jasno s ojedinělými přeháňkami.
6. 4. 2026

Na Velikonoce přichází jaro. V minulosti byly tropické i mrazivé

Velikonoce jsou díky dvěma svátkům a jednomu dni velikonočních prázdnin obdobím, kdy většina Čechů velmi ostře sleduje počasí. Často se sice nazývají „svátky jara“, ale nejen vzhledem ke svému pohyblivému kalendářnímu ukotvení můžou nabídnout velmi pestré podoby počasí. V letošním roce se zřejmě označení svátků jara naplní, počasí totiž bude opravdu jarní.
3. 4. 2026
