O víkendu bude až dvacet stupňů, poté se ochladí

O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem dvaceti stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Už ve čtvrtek teploty přes den vystoupají na šestnáct až dvacet stupňů, v pátek a sobotu mohou být ještě asi o stupeň vyšší. Noční teploty by do konce týdne neměly klesnout pod tři stupně nad nulou.
Během čtvrtka se v odpoledních hodinách mohou místy vyskytovat přeháňky, a to zejména v jižních částech Česka, uvedl meteorolog ČT Miloš Dvořák. Ve večerních hodinách má oblačnosti ubývat.
Od příštího týdne se ochladí
V pátek i sobotu se přeháňky vyskytnou jen ojediněle. V neděli ale začne od západu přibývat oblačnosti a meteorologové očekávají déšť, ojediněle i bouřky. Na západě a severozápadě teploty budou kolem čtrnácti stupňů, na ostatním území ještě může být až ke dvaceti stupňům.
Pršet může občas ještě i v pondělí, na horách mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Teploty přes den už budou jen kolem deseti stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Chladnější počasí bude pokračovat i v příštím týdnu.
„Na začátku příštího týdne budou odpolední teploty kolem dvanácti třinácti stupňů, v jeho závěru by se mělo přece jen oteplovat,“ doplnil meteorolog Dvořák.