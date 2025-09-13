Ve východní polovině České republiky se od sobotního večera do nedělního odpoledne ojediněle vyskytnou silné bouřky, které budou přecházet do vydatného deště. Napršet může přes padesát milimetrů a hladiny tamních řek mohou stoupnout na první povodňový stupeň, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Na východě Česka hrozí silné bouřky i vzestup hladin řek
„V kombinaci bouřek a deště může spadnout celkově i přes padesát milimetrů srážek. V závislosti na intenzitě a rozložení srážek může v zasažených povodích docházet i k překročení 1. SPA,“ uvedli meteorologové.
Jejich upozornění platí konkrétně pro východní část Jihočeského a Pardubického kraje a Moravu a Slezsko.
Podle meteorologů může přívalový déšť v uvedených regionech zatopit níže položená místa a rozvodnit malé toky, nicméně voda z břehů by se vylévat neměla.