Listopadový sníh není až taková rarita. Ve městech bývaly i desítky centimetrů


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24

V listopadu by – už podle jména tohoto měsíce – mělo padat spíše listí než sníh. Jenže ono i sněžívá, a to vlastně nečekaně často a někdy i hodně.

Listopad je měsícem, kdy se v dlouhodobém průměru vyskytuje první sněžení a tvoří se i poprvé během začínající zimní sezony sněhová pokrývka. V nejnižších polohách republiky se první sněžení obvykle vyskytne až v poslední listopadové dekádě, ve středních polohách je to ale už před 10. listopadem, tedy před oním pověstným Martinem. Na horách zpravidla poprvé sněží už během října. Samozřejmě jsou známy případy, kdy se první sněžení vyskytlo ve středních polohách (mezi 400 a 600 metry) už na přelomu září a října.

V nížinách je naopak na první sníh nutné někdy počkat až do prosince. Vrchol sněhové pokrývky (ve smyslu největší výšky sněhu) v průběhu zimy obvykle přichází v lednu nebo v únoru. Nicméně i listopad může přinést nejvyšší výšku sněhu dané zimní sezony.

Listopad jako nejchladnější měsíc roku?

Listopad může být v některých výjimečných případech dokonce nejchladnějším měsícem zimy, i když v dlouhodobém průměru mívá nejnižší teplotu leden. V pražském Klementinu se od roku 1775 vyskytlo pět roků, kdy v listopadu bylo chladněji než během následujících měsíců od prosince do února.

Nejvíc se z těchto listopadů vymyká rok 1858, kdy zde byla naměřena průměrná měsíční teplota minus tři stupně, přičemž průměr za období 1991–2020 činí plus 6,1 stupně. Prosinec roku 1858 měl teplotu 0,8 stupně, leden roku 1859 pak 0,7 stupně, následně bylo v únoru naměřeno 2,5 a v březnu 7,2 stupně Celsia.

Teploty můžou být v listopadu velmi proměnlivé, zejména v poslední dekádě už ale i v nížinách můžou klesat pod minus deset stupňů a v horských údolích dokonce pod minus dvacet stupňů. Ostatně absolutní listopadové minimum, které bylo naměřené na stanici Kvilda-Perla, činí minus 29,1 stupně.

Listopadové kalamity

Podobně zajímavé může být i množství sněhu, tedy ve smyslu výskytu sněhových kalamit. Ty sice nejsou tak časté jako v dalších měsících zimy, ale o to výraznější můžou mít dopad s ohledem na jistou dávku překvapení pro veřejnost, což může být umocněno i stavem, kdy někteří řidiči vyrazí do zimních podmínek ještě na letních pneumatikách.

Na místě je se podívat na pár případů významnějšího listopadového sněžení a sněhové pokrývky. V minulém roce napadlo 22. listopadu osm až deset centimetrů sněhu na Ostravsku, dlouho ale nevydržel. V roce 2021 na Moravě a v části Slezska napadl sníh 27. listopadu, přičemž i na jižní Moravě to bylo přes pět centimetrů, na Ostravsku téměř patnáct čísel. Ani tehdy ale sníh dlouho nevydržel a začátkem prosince roztál.

Tyrannosaurus mezi vločkami měřil 38 centimetrů
Ilustrační foto

Poslední sněžení se značnými následnými dopady zejména do dopravy zažili obyvatelé Čech včetně Prahy na konci listopadu 2010. V centru metropole tehdy napadlo kolem deseti centimetrů, na Ruzyni dokonce dvacet centimetrů. Ještě vydatněji sněžilo v Poohří, ve Smolnici na Lounsku naměřili koncem měsíce třiadvacet centimetrů, což znamenalo nový staniční listopadový rekord (předchozí byl překonán o deset centimetrů). Šlo o první významné sněžení zimy 2010/2011, během prosince ještě dorazilo několik dalších dávek vydatnějšího sněžení. Díky nízkým teplotám bílá pokrývka tehdy vydržela až do začátku druhé lednové dekády, tedy z dnešního pohledu téměř neuvěřitelných 45 dnů. Sněžilo prakticky na celém území, i když na jižní Moravě bylo tehdy sněhu o něco méně.

V nultých letech byla listopadová sněžení v nížinách spíše méně vydatná, i když třeba na Ostravsku leželo přes deset centimetrů hned třikrát – v roce 2004, 2005 a 2007. Ostatně v této části Česka zažili vydatnější nadílku třeba i v roce 1999 (až patnáct centimetrů) nebo 1997 (jedenáct centimetrů), zatímco v Brně nebo v Praze bylo v devadesátých letech významnější listopadové sněžení zaznamenáno jen v roce 1993. Zajímavé bylo sněžení 17. listopadu 1991 v Praze – v centru sice napadlo jen kolem tří centimetrů, ale na Ruzyni až třiadvacet. A během památného listopadu 1989 napadl první sníh 23. listopadu a nebylo ho úplně málo – kolem osmi centimetrů v Praze a deseti centimetrů v Brně. Ostatně závěr měsíce byl tehdy teplotně podprůměrný.

Jedno z nejvýznamnějších listopadových sněžení ale přinesl rok 1985. Tehdy totiž sníh napadl už v polovině měsíce a často vydržel do začátku prosince, přičemž třeba v Ostravě leželo přes čtvrt metru, v Praze v centru až dvanáct centimetrů, na Ruzyni přes dvacet. Pamětníci si možná ještě vzpomenou na listopad 1971, kdy hlavně na Moravě v poslední dekádě významně nasněžilo (v Brně skoro dvacet centimetrů, v Ostravě přes pětadvacet).

Naopak v Čechách stojí za připomenutí rovněž listopad 1969 – ten zahájil z hlediska sněhu výjimečnou zimu 1969/70. Na pražském Karlově napadlo 26. listopadu dvanáct centimetrů, o den později tam už naměřili třicet čísel. V dalších dnech sice část sněhu roztála, ale bílá pokrývka se udržela až do začátku února, tedy téměř sedmdesát dnů. V Plzni tehdy v listopadu leželo až 32 centimetrů, v Hradci Králové a v Českých Budějovicích po šestnácti centimetrech.

Metr sněhu na horách není problém

Zatímco v nížinách je listopad častěji bez sněhu, na horách je sněhová pokrývka v tuto dobu normální záležitostí. Na Lysé hoře v Beskydech během posledních dvou listopadů leželo i přes třicet centimetrů, ale to nastalo po delší pauze, před tím se vyskytl sněhově významnější listopad v roce 2013. V nultých letech a ve druhé polovině minulého století se významnější výšky sněhu v listopadu vyskytovaly zase častěji, přičemž v letech 2001 a 1999 tam leželo přes metr sněhu a v roce 1981 dokonce 118 centimetrů.

Na šumavském Churáňově jsou sněhově bohaté listopady kvůli nižší nadmořské výšce oproti Lysé hoře méně časté, přes třicet centimetrů tam leželo naposledy v roce 2007 a nejvyšší listopadovou sněhovou pokrývku si připsal rok 1956 s 83 centimetry. A konečně na Labské boudě v Krkonoších se v listopadu občas objeví i více než padesát centimetrů a podobně jako na Lysé hoře výjimečně i přes metr (v roce 1974 to bylo až 144 centimetrů). Zajímavé může být naopak to, kdy na horách neležel v listopadu sníh ani v jednom dni – na Lysé hoře to od roku 1961 nastalo jednou, a to v roce 2011, a překvapivě stejné to bylo na Churáňově.

Listopadové sněžení tedy sice není tak časté jako třeba sněžení v březnu nebo prosinci, ale přesto i v nížinách čas od času napadne přes deset centimetrů sněhu. A výjimečně to může být až kolem dvaceti čísel, což už způsobí zpravidla značné dopravní komplikace, jinými slovy kalamitu. Současné předpovědi nicméně naznačují, že letošní listopad k nim patřit nebude a sněhová pokrývka se mimo hory bude vyskytovat spíš ojediněle, a i tak bude jen tenká.

Výběr redakce

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy

12:05Aktualizovánopřed 5 mminutami
Výchozím bodem pro jednání o míru má být linie bojů, shodli se Merz, Macron a Starmer

Výchozím bodem pro jednání o míru má být linie bojů, shodli se Merz, Macron a Starmer

13:33Aktualizovánopřed 12 mminutami
Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

01:44Aktualizovánopřed 51 mminutami
Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán

Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Chorvatský novinář viní Vučiče z účasti na takzvaném sniperském safari

Chorvatský novinář viní Vučiče z účasti na takzvaném sniperském safari

před 1 hhodinou
Po srážce vlaků v jižních Čechách zůstává v nemocnicích devět lidí

Po srážce vlaků v jižních Čechách zůstává v nemocnicích devět lidí

před 1 hhodinou
Američané by ve Venezuele čelili mnoha nástrahám

Američané by ve Venezuele čelili mnoha nástrahám

před 2 hhodinami
O ruských diverzních akcích v Polsku lze mluvit jako o státním terorismu, řekl Tusk

O ruských diverzních akcích v Polsku lze mluvit jako o státním terorismu, řekl Tusk

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Listopadový sníh není až taková rarita. Ve městech bývaly i desítky centimetrů

V listopadu by – už podle jména tohoto měsíce – mělo padat spíše listí než sníh. Jenže ono i sněžívá, a to vlastně nečekaně často a někdy i hodně.
před 52 mminutami

Přijde ochlazení, mrznout má i přes den

Do pátku bude v Česku převážně zataženo, přeháňky budou i sněhové a mrznout může i přes den. V pátek se na východě budou v polohách nad pět set metrů nad mořem místy vytvářet sněhové jazyky. Na víkend se ještě mírně ochladí, nebe se vyjasní a srážek ubyde. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
včera v 08:24

Týden bude chladný, meteorologové varují před náledím

Česko má před sebou chladný týden. Nejvyšší teploty mají být většinou pouze kolem pěti stupňů Celsia. V noci má mrznout, meteorologové proto varovali před tvorbou náledí, následně vydali i příslušnou výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. Na horách bude sněžit, sníh nebo smíšené srážky se ale mohou objevit i v nižších polohách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
17. 11. 2025Aktualizováno17. 11. 2025

Je to existenciální hrozba. Island se bojí, že ho zničí kolaps oceánských proudů

Kdyby se zastavily, změnily nebo jen zpomalily oceánské proudy přenášející teplo na sever, mělo by to velmi neblahé dopady na Island. Tamní vláda pokládá problém za vážný.
16. 11. 2025

Několikamilionové turecké město trápí historické sucho

Čtvrté nejlidnatější město Turecka a významné průmyslové a zemědělské centrum Bursa čelí bezprecedentnímu nedostatku vody. Obě hlavní nádrže téměř vyschly. Podle úřadů i odborníků hrozí, že v jedné z nejúrodnějších oblastí 86milionové země skončí zemědělství.
16. 11. 2025

Polární vír se může zhroutit už v listopadu, předpovídají meteorologové

Polární vír se obvykle hroutí až na přelomu roku. Za posledních sedmdesát let se už v listopadu zhroutil jenom třikrát – a právě to se může stát i letos.
14. 11. 2025

Na řadě stanic v Česku padaly teplotní rekordy

Kvůli silné inverzi ve čtvrtek na řadě stanic zejména na Šumavě či v závětří Jeseníků padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 20,6 stupně Celsia, jen o desetinu stupně méně hlásila stanice Pohoří na Šumavě v Novohradských horách. Český hydrometeorologický ústav to ve čtvrtek večer uvedl na sociální síti.
13. 11. 2025

O víkendu může sněžit, od pondělí v noci mrznout

Ve čtvrtek a v pátek bude v Česku většinou polojasno s minimem srážek a teplotami i přes patnáct stupňů Celsia. Chladněji bude v místech s mlhami a nízkou oblačností. O víkendu srážek přibyde a začne se ochlazovat, od pondělí může v noci mrznout a sněžit může už nejen na horách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
13. 11. 2025
Načítání...