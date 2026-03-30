Do středy bude chladno a přeháňky, pak se má vyjasnit a oteplit


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

V Česku má být v pondělí a v úterý převážně zataženo s přeháňkami, ve vyšších polohách i sněhovými. V noci může mrznout, přes den bude do deseti stupňů Celsia. Od středy se má vyjasnit a postupně oteplit, teplotní maxima se dostanou k patnácti stupňům. Srážky se vrátí o víkendu, na horách může opět padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Pondělí i úterý přinesou chladné proměnlivé počasí, během dne s četnými přeháňkami, které v polohách většinou nad 500 metrů nad mořem, ale při intenzivnějších srážkách i níže budou většinou sněhové. V úterý pak může výjimečně, zejména v Čechách, i zabouřit. Večer bude oblaků i srážek ubývat,“ napsal ČHMÚ.

Na horách do úterý podle meteorologů napadne do pěti centimetrů nového sněhu, až deset centimetrů očekávají na Šumavě, v Krušných horách a Beskydech. „Oba dva dny přinesou ideální příležitost na poslední jarní lyžování na českých horách, zejména v hřebenových polohách hor půjde i o prachový sníh,“ upozorňují.

Ve středu začne oblačnost postupně ubývat, v Čechách už se večer vyjasní. Jasno nebo polojasno bude pak až do pátku, nebe se může zatáhnout ve čtvrtek na Moravě a ve Slezsku. Teplotní maxima postupně vzrostou až na čtrnáct stupňů Celsia v pátek, patnáct stupňů v sobotu a ojediněle až sedmnáct stupňů v neděli.

Od pátku už by teploty neměly pod nulu klesat ani v noci. Přeháňky se vrátí v pátek ojediněle, o víkendu místy. Na horách mohou být srážky přechodně i sněhové.

Výběr redakce

„Vstupenka do života". Kreml verbuje už i mezi univerzitními studenty

před 1 hhodinou
Orbánova vláda v datech: v HDP na hlavu Maďarsko předskočilo Slováky, svobody ubývá

před 2 hhodinami
Vláda se bude zabývat možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

před 5 hhodinami
Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu" na jihu Libanonu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ukrajinské drony znovu zasáhly Usť-Lugu. Rusové zabíjeli v Kramatorsku

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
České vrtulníky sestřelují ruské drony. Štáb ČT natáčel s ukrajinskou jednotkou

před 12 hhodinami
Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

před 13 hhodinami
WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Blíží se „super El Niño“, predikují experti. Může přinést nejteplejší rok vůbec

Nová měření naznačují, že letos zřejmě převládne teplá fáze teploty oceánské vody, které se říká El Niño. To by mohlo mít závažné dopady na počasí ve velké části světa.
27. 3. 2026

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na třináct stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky, a hlavně na horách má v příštích dnech padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na východě země může do pátečního rána napadnout na severním návětří hor až třicet centimetrů sněhu.
26. 3. 2026Aktualizováno26. 3. 2026

Do Česka se vrátí vydatné sněžení

Do Česka se v druhé polovině týdne vrátí se změnou počasí i vydatné sněžení. Očekávat ho lze zejména ve vyšších polohách Beskyd a podél česko-slovenské hranice, kde od čtvrtka do pátku může napadnout až dvacet centimetrů sněhu. Vyloučeno není, že by to mohlo být i třicet centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dosavadní počasí v zemi sice zatím odpovídalo jaru, řidiči by se podle meteorologů ale neměli nechat sněžením zaskočit.
24. 3. 2026

Po slunném začátku týdne se prudce ochladí

Během tohoto týdne se počasí v Česku prudce změní, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Začátkem týdne bude jasno a až osmnáct stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se ale zatáhne a denní teploty klesnou skoro k nule. V pátek bude přes den pouze jeden až šest stupňů nad nulou. Už od středy se objeví přeháňky a později může i v nižších polohách sněžit.
23. 3. 2026

Změny klimatu ohrožují antické památky. Snažíme se poučit z minulosti, říká řecká vědkyně

Místo, kde ve starověku probíhaly olympijské hry, je v současné době ohrožené rovnou několika způsoby, na něž má vliv klimatická změna. Podle řecké historičky Sophie Zoumbakiové se dá poučit z toho, co se tam dělo v průběhu uplynulých tří tisíc let. Klíčoví jsou podle ní přitom vždy lidé, řekla v rozhovoru pro Českou televizi.
21. 3. 2026

USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
20. 3. 2026

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
19. 3. 2026
