Do středy bude chladno a přeháňky, pak se má vyjasnit a oteplit

V Česku má být v pondělí a v úterý převážně zataženo s přeháňkami, ve vyšších polohách i sněhovými. V noci může mrznout, přes den bude do deseti stupňů Celsia. Od středy se má vyjasnit a postupně oteplit, teplotní maxima se dostanou k patnácti stupňům. Srážky se vrátí o víkendu, na horách může opět padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Pondělí i úterý přinesou chladné proměnlivé počasí, během dne s četnými přeháňkami, které v polohách většinou nad 500 metrů nad mořem, ale při intenzivnějších srážkách i níže budou většinou sněhové. V úterý pak může výjimečně, zejména v Čechách, i zabouřit. Večer bude oblaků i srážek ubývat,“ napsal ČHMÚ.
Na horách do úterý podle meteorologů napadne do pěti centimetrů nového sněhu, až deset centimetrů očekávají na Šumavě, v Krušných horách a Beskydech. „Oba dva dny přinesou ideální příležitost na poslední jarní lyžování na českých horách, zejména v hřebenových polohách hor půjde i o prachový sníh,“ upozorňují.
Ve středu začne oblačnost postupně ubývat, v Čechách už se večer vyjasní. Jasno nebo polojasno bude pak až do pátku, nebe se může zatáhnout ve čtvrtek na Moravě a ve Slezsku. Teplotní maxima postupně vzrostou až na čtrnáct stupňů Celsia v pátek, patnáct stupňů v sobotu a ojediněle až sedmnáct stupňů v neděli.
Od pátku už by teploty neměly pod nulu klesat ani v noci. Přeháňky se vrátí v pátek ojediněle, o víkendu místy. Na horách mohou být srážky přechodně i sněhové.