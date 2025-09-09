Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 9. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události úterý 9. září
Izrael zaútočil na představitele Hamásu v Kataru
Izraelská armáda podnikla údery na katarskou metropoli Dauhá. Její velení uvedlo, že útok cílil na představitele teroristického hnutí Hamás. Terčem měl být hlavní vyjednavač Hamásu Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí. Vedení Hamásu však prý přežilo, sdělil televizi al-Džazíra představitel hnutí. Premiér židovského státu Benjamin Netanjahu prohlásil, že nařídil provést úder v reakci na pondělní útok v Jeruzalémě, při němž dvojice ozbrojenců zastřelila šest lidí.
Nemocnice Na Homolce a Motol se spojí
Od 1. ledna 2026 se pražská Fakultní nemocnice v Motole a pražská Nemocnice Na Homolce spojí v jeden celek, oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Spojené instituce povede současný ředitel Petr Polouček, který vedl Homolku a poté, co policie obvinila bývalého ředitele Motola Miloslava Ludvíka (dříve ČSSD), převzal vedení i druhé nemocnice. Válek výběrové řízení nevypíše.
Poslanci se sešli na poslední řádné schůzi před volbami
Ve sněmovně probíhá první poprázdninová a zároveň zřejmě poslední řádná schůze před říjnovými sněmovními volbami. Podle programu by se poslanci měli zabývat dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili k opětovnému posouzení senátoři. Kvůli dlouhým vystoupením k návrhu programu se jednání zřejmě protáhne do večerních či nočních hodin. Poslanci si už v úvodu schůze odhlasovali jednání i po 21. hodině. Jako první vystoupili ministři, kteří prezentovali své údajné úspěchy v úřadu.
Rusové v Doněcké oblasti zabili přes dvacet lidí
Ruský útok na Doněckou oblast si podle ukrajinských úřadů vyžádal 24 obětí. Prezident země Volodymyr Zelenskyj předtím na Telegramu informoval o dvou desítkách mrtvých. Úder podle něj mířil na civilní obyvatele. Zdůraznil, že svět „nesmí mlčet a takové útoky nesmějí zůstat bez odezvy“.
Protivládní demonstranti v Nepálu zapálili budovu parlamentu
Nepálská vláda v úterý zrušila své rozhodnutí z minulého týdne zablokovat více než dvě desítky sociálních sítí v zemi, informovaly tiskové agentury. Učinila tak jen den poté, co si masové demonstrace převážně mladých lidí proti tomuto zákazu a korupci ve vládě vyžádaly devatenáct mrtvých a stovky zraněných. Krok kabinetu ale ke klidu v zemi nevedl a premiér Khadka Prasád Oli v reakci na pokračující protesty rezignoval. Demonstranti podle AFP zapálili budovu parlamentu.
NCOZ zasahovala na plzeňském hejtmanství a na úřadě v Domažlicích
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali na plzeňském krajském úřadě, sdělili mluvčí centrály Jaroslav Ibehej a mluvčí hejtmanství Helena Frintová. Ta rovněž potvrdila, že se zásah týkal krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje s. r. o. (KCPK). Policisté zároveň zasahují na městském úřadě v Domažlicích. Server Novinky.cz uvedl, že policie zadržela tamního bývalého starostu Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice), který je jednatelem KCPK.
Z Jiříkova začal mizet nelegální odpad
Začal odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku. První kamion odjel v pondělí odpoledne. Hotovo má být do konce příštího týdne. Následovat bude likvidace skládky v Horních Heršpicích nedaleko Brna, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle jeho odhadu jde dohromady bezmála o pět set tun odpadu, v Jiříkově je asi 170 tun. Odpad z Česka pojede na likvidaci na několik míst v Německu, dodal Hladík.
Hmyz mizí i z míst, kde ho neohrožuje člověk. Viníkem je změna klimatu
Nový výzkum horských luk ukázal, že i když je příroda nedotčená lidským vlivem, stejně tam dochází k výraznému úbytku létajících druhů hmyzu.