Ruské útoky na ukrajinskou Doněckou oblast si v pondělí vyžádaly šest mrtvých a deset zraněných, informovala agentura Ukrinform s odvoláním na Vadyma Filaškina, který stojí v čele ukrajinské správy tohoto regionu, z větší části okupovaného Ruskem.
Rusové v Doněcké oblasti v pondělí zabili šest lidí
Šestice obětí podle Filaškina přišla o život po ruských útocích na pět různých obcí a osad v oblasti. Pondělní zprávy hovořily o dvou mrtvých v tomto regionu, kterým prochází bojová linie.
Ukrajinská armáda také uvedla, že v noci na úterý sestřelila šedesát z 84 ruských dronů. Moskva podle ní bezpilotní letouny vyslala z několika směrů, a i když se podařilo většinu z nich sestřelit, tak bylo zaznamenáno 23 zásahů v deseti lokalitách.
Do odrážení útoků se zapojila letadla, jednotky protiletadlových raket, jednotky elektronického boje, jednotky bezpilotních systémů i mobilní palebné skupiny, napsal web Ukrajinska pravda. Jaké jsou následky útoků a zda si vyžádaly mrtvé či zraněné, Ukrinform neuvedl.