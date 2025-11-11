SOUHRN: Zásadní události úterý 11. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 11. listopadu 2025.
Koaliční rada jednala o rozpočtu
Koaliční rada vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů se sešla k jednání o rozpočtu. Místopředseda ANO Karel Havlíček obvinil dosluhující kabinet, že návrh rozpočtu je v rozkladu. Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) to odmítl a naznačil, že ANO jen odvádí pozornost od tématu střetu zájmů Andreje Babiše (ANO).
Policie zasahovala v ŘSD a na dalších místech
Policie v souvislosti se zásahem na několika místech v Česku, mimo jiné v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze a v Hradci Králové, zadržela jedenáct lidí, píše Deník N. Podle jeho informací některé ze zadržených kriminalisté podezřívají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v rámci organizované skupiny. Zásah se týkal i ministerstva pro místní rozvoj nebo pardubických vodáren. Předseda jejich představenstva kvůli trestnímu stíhání rezignoval, tvrdí ale, že se stíhání netýká jeho práce pro podnik.
Havaroval turecký vojenský letoun s dvaceti lidmi
Nákladní letoun turecké armády v úterý havaroval poblíž hranice mezi Ázerbájdžánem a Gruzií, oznámilo podle agentur turecké ministerstvo obrany. Letadlo typu C-130 vzlétlo z Ázerbájdžánu a bylo na cestě zpět do Turecka. Resort obrany podle agentury Reuters uvedl, že na palubě bylo dvacet tureckých vojáků včetně posádky.
Pavel vyzval k silnější reakci na narušování vzdušného prostoru NATO
Opakované porušování vzdušného prostoru zemí NATO ze strany Ruska by nemělo být donekonečna tolerováno, sdělil v úterý prezident Petr Pavel při diskusi se studenty středních škol Karlovarského kraje. Soudí, že je třeba adekvátně odpovědět a Moskvě ukázat sílu. Český prezident a někdejší šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance studentům také řekl, že v navrženém programu vznikající vlády mu chybí zmínky o bezpečnosti.
Česko může požádat o vynětí z mechanismu migrační solidarity, uvedla Komise
Česko je zemí, která zažívá významnou migrační situaci, proto může požádat o vynětí z takzvaného mechanismu solidarity, uvedla Evropská komise. Počet nelegálních překročení hranic se za poslední rok snížil o 35 procent, uvedla dále Evropská komise ve své první výroční zprávě o migraci a azylu.
Senát USA odhlasoval konec shutdownu
Americký Senát schválil zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, takzvaný shutdown. Aby zákon vstoupil v platnost, musí ho schválit Sněmovna reprezentantů a podepsat prezident.
Kanada přišla o status země bez spalniček
Kanada už nepatří mezi země, které vymýtily na svém území spalničky, píší agentury AP a AFP s odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví. Tento status země ztratila kvůli šířící se nákaze tohoto vysoce infekčního onemocnění. Počet nakažených roste kvůli poklesu proočkovanosti mezi dětmi v Severní i Jižní Americe.