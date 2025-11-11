SOUHRN: Zásadní události úterý 11. listopadu


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 11. listopadu 2025.

Koaliční rada jednala o rozpočtu

Koaliční rada vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů se sešla k jednání o rozpočtu. Místopředseda ANO Karel Havlíček obvinil dosluhující kabinet, že návrh rozpočtu je v rozkladu. Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) to odmítl a naznačil, že ANO jen odvádí pozornost od tématu střetu zájmů Andreje Babiše (ANO).

Více k tématu
V rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy, řekl Havlíček
Karel Havlíček (ANO)


Policie zasahovala v ŘSD a na dalších místech

Policie v souvislosti se zásahem na několika místech v Česku, mimo jiné v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze a v Hradci Králové, zadržela jedenáct lidí, píše Deník N. Podle jeho informací některé ze zadržených kriminalisté podezřívají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v rámci organizované skupiny. Zásah se týkal i ministerstva pro místní rozvoj nebo pardubických vodáren. Předseda jejich představenstva kvůli trestnímu stíhání rezignoval, tvrdí ale, že se stíhání netýká jeho práce pro podnik.

Více k tématu
Při zásahu v ŘSD a na dalších místech zadržela policie jedenáct lidí, píše Deník N
Policisté zasahují v budově Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Hradci Králové


Havaroval turecký vojenský letoun s dvaceti lidmi

Nákladní letoun turecké armády v úterý havaroval poblíž hranice mezi Ázerbájdžánem a Gruzií, oznámilo podle agentur turecké ministerstvo obrany. Letadlo typu C-130 vzlétlo z Ázerbájdžánu a bylo na cestě zpět do Turecka. Resort obrany podle agentury Reuters uvedl, že na palubě bylo dvacet tureckých vojáků včetně posádky.

Více k tématu
V havarovaném tureckém letounu bylo dvacet vojáků
Nákladní letadlo C-130 belgických vzdušných sil na snímku z roku 2012


Pavel vyzval k silnější reakci na narušování vzdušného prostoru NATO

Opakované porušování vzdušného prostoru zemí NATO ze strany Ruska by nemělo být donekonečna tolerováno, sdělil v úterý prezident Petr Pavel při diskusi se studenty středních škol Karlovarského kraje. Soudí, že je třeba adekvátně odpovědět a Moskvě ukázat sílu. Český prezident a někdejší šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance studentům také řekl, že v navrženém programu vznikající vlády mu chybí zmínky o bezpečnosti.

Více k tématu
Na narušování vzdušného prostoru NATO je třeba reagovat silou, zdůraznil Pavel
Prezident Petr Pavel


Česko může požádat o vynětí z mechanismu migrační solidarity, uvedla Komise

Česko je zemí, která zažívá významnou migrační situaci, proto může požádat o vynětí z takzvaného mechanismu solidarity, uvedla Evropská komise. Počet nelegálních překročení hranic se za poslední rok snížil o 35 procent, uvedla dále Evropská komise ve své první výroční zprávě o migraci a azylu.

Více k tématu
Česko může požádat o vynětí z mechanismu migrační solidarity, uvedla Komise
Unijní vlajka před sídlem Evropské komise


Senát USA odhlasoval konec shutdownu

Americký Senát schválil zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, takzvaný shutdown. Aby zákon vstoupil v platnost, musí ho schválit Sněmovna reprezentantů a podepsat prezident.

Více k tématu
Senát USA odhlasoval konec shutdownu
Budova amerického Kapitolu


Kanada přišla o status země bez spalniček

Kanada už nepatří mezi země, které vymýtily na svém území spalničky, píší agentury AP a AFP s odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví. Tento status země ztratila kvůli šířící se nákaze tohoto vysoce infekčního onemocnění. Počet nakažených roste kvůli poklesu proočkovanosti mezi dětmi v Severní i Jižní Americe.

Více k tématu
Kanada přišla o status země bez spalniček. Klesla proočkovanost
Ilustrační foto

Výběr redakce

Česko může požádat o vynětí z mechanismu migrační solidarity, uvedla Komise

Česko může požádat o vynětí z mechanismu migrační solidarity, uvedla Komise

17:17Aktualizovánopřed 5 mminutami
Poslanci ustavili většinu výborů a komise

Poslanci ustavili většinu výborů a komise

11:21Aktualizovánopřed 14 mminutami
Na víc než jedenáct milionů odhadli hasiči škodu po požáru střechy zlínské školy

Na víc než jedenáct milionů odhadli hasiči škodu po požáru střechy zlínské školy

09:11Aktualizovánopřed 44 mminutami
Ptačí chřipka se potvrdila v dalším chovu

Ptačí chřipka se potvrdila v dalším chovu

07:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V havarovaném tureckém letounu bylo dvacet vojáků

V havarovaném tureckém letounu bylo dvacet vojáků

14:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Pokrovsku je asi tři sta ruských vojáků, uvedla ukrajinská armáda

V Pokrovsku je asi tři sta ruských vojáků, uvedla ukrajinská armáda

13:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Slovensko po srážce vlaků a výzvě premiéra vyměnilo vedení železničního dopravce

Slovensko po srážce vlaků a výzvě premiéra vyměnilo vedení železničního dopravce

12:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Turecká prokuratura žádá pro opozičníka Imamoglua přes dva tisíce let vězení

Turecká prokuratura žádá pro opozičníka Imamoglua přes dva tisíce let vězení

14:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události úterý 11. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 11. listopadu 2025.
před 45 mminutami

O čem plánujeme informovat v úterý 11. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 10. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 10. listopadu 2025.
včera v 18:30

Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

Kauza upraveného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvysílal pořad britské BBC, hýbe politickou i mediální scénou Spojeného království. Nedělní rezignace generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové označil deník The Daily Telegraph za největší krizi stanice za více než desetiletí. Analytici kladou otázky týkající se zaujatosti média i sporů uvnitř BBC, zatímco někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland považuje Davieho pád za puč připravený Radou BBC.
včeraAktualizovánovčera v 14:51

Ředitel BBC a šéfka zpravodajství rezignovali

Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali po kritice, která se na BBC snesla mimo jiné kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Interní audit dále zmiňuje nevyváženost vysílání o Gaze či transgenderu.
9. 11. 2025Aktualizováno9. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události neděle 9. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 9. listopadu 2025.
9. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události soboty 8. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 8. listopadu 2025.
8. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pátku 7. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 7. listopadu 2025.
7. 11. 2025Aktualizováno7. 11. 2025
Načítání...