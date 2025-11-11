V sídle ŘSD zasahuje policie

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově od úterního rána zasahuje policie. Potvrdil to mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Policisté si podle něj vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD. O kterou se jedná, nesdělil. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení. Dozor nad případem má Okresní státní zastupitelství v Pardubicích, dodal. Podle serveru iROZHLAS policisté zasahují také v budově ŘSD v Hradci Králové.
„ŘSD dnes (úterý) od rána ve spolupráci s Policií ČR poskytuje součinnost a konkrétní dokumentaci. Během dopoledne po konzultaci s policií poskytneme bližší informace,“ uvedl Rýdl. ŘSD je státní příspěvková organizace, stará se o přibližně patnáct set kilometrů dálnic a téměř šest tisíc kilometrů silnic první třídy.
„Dokumentace se týká jedné specifické krajské správy ŘSD s tím, že se týká konkrétních zakázek, takzvaných zakázek malého rozsahu, nikoliv velkých staveb, a to v oblasti správy a údržby stávající silniční sítě,“ uvedl Rýdl dopoledne. O kterou správu se jedná - ani žádné další informace podle svých slov na základě konzultace s policisty sdělit nemůže.
„Mohu pouze uvést, že náš útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu dnešního (úterního) dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích,“ potvrdil zásah mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
ŘSD také plánuje nové dopravní stavby a provádí opravy či modernizace stávajících komunikací. Kromě výstavby se věnuje též správě mostů, tunelů a dálničních odpočívadel. Letos pracuje s rekordním rozpočtem 80,6 miliardy korun, z toho jednadvacet miliard vyčlenilo na opravy. Generálním ředitelem je od roku 2019 Radek Mátl.