Poblíž hranice mezi Ázerbájdžánem a Gruzií havaroval nákladní letoun turecké armády

Nákladní letoun turecké armády v úterý havaroval poblíž hranice mezi Ázerbájdžánem a Gruzií, oznámilo podle agentur turecké ministerstvo obrany. Letadlo typu C-130 vzlétlo z Ázerbájdžánu a bylo na cestě zpět do Turecka. Není bezprostředně jasné, kolik členů posádky bylo na palubě.
„Naše vojenské nákladní letadlo C-130, které vzlétlo z Ázerbájdžánu a vracelo se domů, havarovalo na hranicích Gruzie a Ázerbájdžánu,“ oznámilo turecké ministerstvo. Dodalo, že pátrací a záchranné akce byly zahájeny ve spolupráci s gruzínskými a ázerbájdžánskými úřady.
Videozáznam, který údajně zachycuje nehodu, podle agentury AP odvysílala soukromá turecká televize NTV a další média. Letadlo je na něm podle agentury vidět, jak padá ve spirále a zanechává za sebou stopu bílého kouře.
Turecké ozbrojené síly vojenské letouny C-130 hojně využívají k přepravě personálu a k logistickým operacím, poznamenala AP. Ankara a Baku udržují úzkou vojenskou kooperaci.