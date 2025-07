SOUHRN: Zásadní události středy 9. července

Ústavní soud zamítl návrh poslanců ANO na zrušení důchodové reformy. Zákon kromě jiného postupně posouvá věkovou hranici pro odchod do penze. ANO mělo výhrady k obsahu zákona i k proceduře schvalování reformy. Podle ÚS projednávání legislativy dostatečně vyvažovalo práva většiny a menšiny. Většina musí mít právo vládnout a menšina vyjádřit svůj názor, což bylo naplněno, řekl soudce zpravodaj Jiří Přibáň.

Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny senátorů vedených Michaelem Canovem (SLK) na zrušení některých částí vládního konsolidačního balíčku. Senátoři napadli pět částí, které podle nich nesměřují ke konsolidaci či porušují pravidla legislativního procesu, protože jde o takzvané přílepky. Kritizovali i zrušení třicetiprocentního podílu na výnosu z internetových a nelegálních hazardních her s tím, že porušuje právo obcí na samosprávu. Jejich argumenty ale ÚS nevyslyšel.





Lidé, kteří pobírají starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, už nebudou informace o jeho navýšení dostávat poštou. Místo dopisu najdou údaje o valorizaci své penze na portálu České správy sociálního zabezpečení po přihlášení či ve své datové schránce, pokud ji mají. Kdyby dál stáli o zasílání dopisu, budou o něj muset úřad požádat, a to do konce září. Osoby pod 70 let pak budou muset také uhradit poštovné.