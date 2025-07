Oznámení o zvýšení penze už nebude chodit poštou

Lidé, kteří pobírají starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, už nebudou informace o jeho navýšení dostávat poštou. Místo dopisu najdou údaje o valorizaci své penze na portálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) po přihlášení či ve své datové schránce, pokud ji mají. Kdyby dál stáli o zasílání dopisu, budou o něj muset úřad požádat, a to do konce září. Osoby pod 70 let pak budou muset poštovné také uhradit.

„Abyste papírové valorizační oznámení dostali při příští valorizaci v lednu 2026, musíme žádost obdržet nejpozději 30. 9. 2025. Pokud ji obdržíme později, papírové valorizační oznámení dostanete až při následující valorizaci důchodů,“ uvedlo oddělení komunikace v tiskové zprávě. Napsalo, že cílem je přechod na modernější a efektivnější komunikaci a omezení rozesílání papírových dokumentů. Změnu upravila novela o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Úřad popsal, že pokud dostane žádost například letos 25. září, klientovi zašle oznámení o lednovém přidání dopisem. Lidem, kteří se narodili od roku 1955, pak z jejich lednové penze strhne poštovné. To teď činí po Česku 26 korun, do jiných evropských zemí 47 korun a do zámoří 52 korun, upřesnila správa. Oznámení pak bude poštou doručovat i v dalších letech, z lednového důchodu bude srážet náklady na zaslání. Kdyby žádost dorazila 1. října či později, lidé dostanou poštou informace až o valorizaci, která bude v lednu 2027. Tištěné oznámení je možné zdarma získat ale i v pobočkách sociální správy. Vyplněný formulář žádosti je pak potřeba poslat správě poštou, přes datovou schránku či s uznávaným elektronickým podpisem mailem. S vyplněním pomohou ale i úředníci v pobočkách. Zasílání poštou se dá i zrušit. Před lednovou valorizací by to mělo být nejpozději do konce srpna předchozího roku.