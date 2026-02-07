SOUHRN: Zásadní události soboty 7. února


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 7. února 2026.

USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud termín nebude dodržen, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany tlak. Američané také navrhli, aby se vyjednávací týmy Kyjeva a Moskvy setkaly příště v USA, nejspíše v Miami, dodal Zelenskyj.

Více k tématu
USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj
Kontext
Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal
Následky ruského útoku na ukrajinský Jahotyn v Kyjevské oblasti


Železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotážních útoků

Provoz na železnici v severní Itálii, která nyní hostí zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo, v sobotu ochromila trojice sabotáží. Italské ministerstvo dopravy označilo událost za akt „vážné sabotáže“ a dodalo, že připomíná zahajovací den letních olympijských her v Paříži v roce 2024, kdy sabotéři zasáhli francouzskou vysokorychlostní síť TGV a způsobili dopravní chaos, píše agentura Reuters.

Více k tématu
Železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotážních útoků
Čekající cestující na milánském nádraží


Návrh rozpočtu podle Babiše neodporuje zákonu, rozpočtová rada je dle něj zbytečná

Návrh státního rozpočtu na letošní rok neodporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti, uvedl v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova premiér Andrej Babiš (ANO). Nesouhlasí s opačným stanoviskem Národní rozpočtové rady (NRR), kterou označil za zbytečnou instituci. Premiér také řekl, že chce být aktivní v trestním procesu kauzy Čapí hnízdo, i když ho sněmovna ke stíhání nevydá. V pořadu rovněž nevyloučil budoucí spolupráci s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou či se vyjádřil ke kauze zpráv předsedy Motoristů Petra Macinky.

Více k tématu
Návrh rozpočtu podle Babiše neodporuje zákonu, rozpočtová rada je dle něj zbytečná
Premiér Andrej Babiš (ANO)
Nová zelená úsporám
K Nové zelené úsporám se vláda vrátí, uvedl Babiš
Ilustrační fotografie


Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen

Krize ve vztazích se Spojenými státy kvůli Grónsku ještě neskončila, i když se vztahy zlepšují, je přesvědčen dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. Vyjádřil se tak v sobotu podle agentury AFP na tiskové konferenci v grónském Nuuku. O největší světový ostrov, bohatý na nerostné suroviny, donedávna usiloval americký prezident Donald Trump, což vedlo k velkému napětí. Dánsko, pod které Grónsko jako autonomní oblast patří, to stejně jako další evropské země jasně odmítalo.

Více k tématu
Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen
Ministryně zahraničí Grónska Vivian Motzfeldtová, kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová a dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen


Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha popřel, že by jeho země stála za postřelením zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Reuters. Ze zodpovědnosti za pokus o atentát na vysoce postaveného vojenského ruského činitele Ukrajinu v pátek obvinil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, jenž bez důkazů tvrdil, že se Kyjev snaží narušit mírová jednání.

Více k tématu
Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU
Místo, kde neznámý útočník postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva


Příroda úplně zblízka. Podívejte se na vítěze prestižní fotografické soutěže

Sedmý ročník mezinárodní soutěže Close-up Photographer of the Year, která se snaží podívat zvířatům do tváře (pokud nějakou mají) z té nejmenší vzdálenosti, zná vítěze.

Více k tématu
Příroda úplně zblízka. Podívejte se na vítěze prestižní fotografické soutěže
2. místo v kategorii Zvířata

Výběr redakce

Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen

Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen

před 24 mminutami
Železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotážních útoků

Železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotážních útoků

před 4 hhodinami
Návrh rozpočtu podle Babiše neodporuje zákonu, rozpočtová rada je dle něj zbytečná

Návrh rozpočtu podle Babiše neodporuje zákonu, rozpočtová rada je dle něj zbytečná

před 5 hhodinami
Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU

Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU

před 5 hhodinami
USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

10:30Aktualizovánopřed 5 hhodinami
K Nové zelené úsporám se vláda vrátí, uvedl Babiš

K Nové zelené úsporám se vláda vrátí, uvedl Babiš

před 7 hhodinami
Brejchová byla nezapomenutelnou filmovou hvězdou, shodli se herci i politici

Brejchová byla nezapomenutelnou filmovou hvězdou, shodli se herci i politici

11:48Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události soboty 7. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 7. února 2026.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat v sobotu 7. února

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 6. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 6. února 2026.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. února 2026.
5. 2. 2026

Část radních ČT a ČRo poslala ministrům a poslancům výzvu k dialogu o financování médií

Část radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) zaslala členům vlády a poslancům otevřený dopis s výzvou k dialogu s odbornou veřejností o financování médií veřejné služby. Kvůli záměru vlády zrušit poplatky za televizi a rozhlas se obávají o budoucnost veřejnoprávních médií. Dopis podepsalo jedenáct z nynějších sedmnácti radních ČT a jeden ze stávajících sedmi radních ČRo.
5. 2. 2026

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.
5. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 4. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 4. února 2026.
4. 2. 2026Aktualizováno4. 2. 2026

Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií

Generální ředitelé České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ve společném prohlášení vyzvali ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání změn zamýšlených vládou ve financování médií veřejné služby. Za preferovanou formu financování považují rozhlasové a televizní poplatky. Podle Klempíře ministerstvo připravuje několik modelů, které nejdřív projedná koalice. Teprve poté je představí a nabídne odborné veřejnosti k debatě.
4. 2. 2026Aktualizováno4. 2. 2026
Načítání...