Příroda úplně zblízka. Podívejte se na vítěze prestižní fotografické soutěže

Sedmý ročník mezinárodní soutěže Close-up Photographer of the Year, která se snaží podívat zvířatům do tváře (pokud nějakou mají) z té nejmenší vzdálenosti, zná vítěze.
Vítězné snímky fotografické soutěže byly anonymně vyhodnocené porotou složenou z dvaadvaceti odborníků, na výběr měli z více než 12 tisíc fotografií zaslaných z 63 zemí.
Jejím cílem je přiblížit lidem z celého světa momenty setkání s přírodou, která osobně mohou zažít jen těžko, protože se k zobrazeným tvorům jen tak přiblížit nedá.
Podívejte se na nejlepší fotografie ve všech kategoriích: