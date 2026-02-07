Železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotážních útoků


Provoz na železnici v severní Itálii, která nyní hostí zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo, v sobotu ochromila trojice sabotáží. Vyšetřovatelé podle agentury APA nevylučují, že za útoky stojí anarchisté. Incidenty navíc připomínají ty, které se odehrály ve Francii před zahájením letních olympijských her v roce 2024.

Na jedné z výhybek na trati mezi Bologní a Padovou někdo umístil podomácku vyrobené výbušné zařízení, které pyrotechnici zneškodnili. Ze stejné trasy na vysokorychlostní trati také policie ohlásila přerušené elektrické vedení uložené v kabelové šachtě. Sabotáži čelila i trať mezi Bologní a jadranským přístavem Anconou, kde u Pesara žháři zapálili elektrické zařízení.

Tyto útoky vážně narušily provoz vlaků. Dálkové i regionální spoje jezdily se zpožděním až devadesát minut, mnohé regionální spoje navíc dopravce zcela zrušil, uvedla APA.

Podobné sabotáže se odehrály v roce 2024 ve Francii. Francouzské redakce tehdy obdržely prohlášení podporující tyto činy a vyjadřující odpor vůči olympijským hrám a kapitalismu.

