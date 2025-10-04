SOUHRN: Zásadní události soboty 4. října


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 4. října 2025.

Volby vyhrálo hnutí ANO

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny zvítězilo hnutí ANO, které má po sečtení necelých 94 procent okrsků více než 35,5 procenta hlasů. Na druhém místě je koalice SPOLU se ziskem zhruba 22,5 procenta. Pod pětiprocentní hranicí, potřebnou ke zvolení do dolní komory, je naopak hnutí Stačilo! se ziskem asi 4,2 procenta.

Členové volební komise sčítají hlasy, které voliči odevzdali ve volbách do Poslanecké sněmovny
Kvůli potížím s eDoklady nabízí šéf digitální agentury rezignaci

Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při volbách nabídnout rezignaci. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. DIA uvedla v sobotu v poledne, že systém elektronického občanského průkazu již plně funguje. Dodala, že pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi, kdy byl systém přetížený. Nefunkčnost systému komplikovala prokazování totožnosti u sněmovních voleb.

Aplikace eDoklady


Izraelské vedení nařídilo armádě zastavit dobývání Gazy

Izraelské politické vedení nařídilo armádě zastavit dobývání města Gaza a provádět pouze obranné operace, napsal server The Times of Israel (ToI). Krok přichází po prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je prý přesvědčen, že teroristické hnutí Hamás je připraveno na trvalý mír a že Jeruzalém musí okamžitě zastavit bombardování Pásma Gazy. Podle tamních úřadů, které ovládá Hamás, Izrael v sobotu provedl další údery.

Izraelský voják nedaleko hranice s Pásmem Gazy
Konvoj vozidel OSN v Pásmu Gazy


Ruský útok na osobní vlaky v Sumské oblasti zabil člověka a desítky lidí zranil

Ruský útok na železniční stanici ve městě Šostka v Sumské oblasti na severozápadě Ukrajiny zasáhl dva osobní vlaky, nejméně jeden člověk zemřel a zhruba třicet dalších lidí je zraněných. Informovaly o tom oblastní úřady a prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusové útočili mimo jiné také na město Černihiv. Ukrajinské drony zasáhly jednu z největších ruských rafinerií.

Vlak v Šostce po ruském útoku


Zemřel spisovatel, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma

V sobotu ráno zemřel spisovatel, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma. Bylo mu 94 let. O úmrtí spisovatele informoval jeho syn Michal Klíma. Klíma napsal přes dvacet knih a jeho dílo bylo přeloženo do třiceti jazyků. Ústředním motivem jeho knih jsou vztahy mezi muži a ženami, k nejznámějším dílům patří mimo jiné Milenci na jednu noc, povídkový soubor Má veselá jitra či novela Láska a smetí. Klíma uspěl v 60. letech, za normalizace se stejně jako mnoho dalších autorů, kteří vystoupili proti tehdejšímu režimu, ocitl na indexu. Svobodně publikovat mohl opět až po listopadu 1989.

Ivan Klíma na snímku z roku 2018


Zbývá jen 20 miliard let, pak nastane konec. Nová analýza temné energie ukazuje na Velký křach

Vesmír má před sebou méně času, než ukazovaly starší modely, tvrdí nově vydaná studie. Její autoři se pokusili odhadnout, jak a kdy vesmír skončí na základě dat o takzvané temné energii.

Ilustrační foto
