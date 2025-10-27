SOUHRN: Zásadní události pondělí 27. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 27. října 2025.
Babiš získal pověření od prezidenta k sestavení vlády
Prezident Petr Pavel na pondělní schůzce pověřil šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Oznámil to Hrad. Pavel dostane programové prohlášení k dispozici, až bude hotové, řekl po setkání Babiš. Doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince.
Na Příbramsku vykolejil po srážce s nákladním autem vlak
Po srážce s nákladním autem mezi Bělčicemi a Březnicí na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje v pondělí odpoledne vykolejil osobní vlak, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Práce na odklízení vlaku budou pokračovat v úterý, dodal vpodvečer. Nehoda si vyžádala šest zraněných, řidič auta utrpěl vážné zranění. Provoz mezi Bělčicemi a Březnicí je zastaven.
Koalice prezidenta Mileie ovládla argentinské parlamentní volby
Pravicová koalice prezidenta Javiera Mileie jasně ovládla nedělní volby do části argentinského Kongresu považované za test popularity téměř dva roky vládnoucího politika prosazujícího tvrdé rozpočtové škrty. Získala přes čtyřicet procent hlasů, zatímco levicová peronistická opozice dostala necelých 32 procent hlasů. Informovala o tom argentinská média po sečtení více než 95 procent volebních okrsků.
Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti
Po útoku ukrajinských sil na přehradu nedaleko ruského města Bělgorod z ní prosakuje voda, která zaplavuje okolí. Podle médií poškození přehrady pocítí ruské jednotky, které útočí v sousední Charkovské oblasti. Některé z jejich pozic v okolí města Vovčansk tak byly fakticky odříznuty od hlavních invazních sil. Sobotní útok potvrdil o den později velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. Obě válčící strany proti sobě v noci na pondělí vyslaly další bezpilotní letouny.
V Evropě se opět šíří mpox
Do Evropy se vrátila nemoc dříve známá jako opičí neštovice, nyní označovaná jako mpox. Zřejmě se přenáší v komunitách mužů, kteří mají sex s muži, varují evropské úřady.