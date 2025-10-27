SOUHRN: Zásadní události pondělí 27. října


27. 10. 2025

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 27. října 2025.

Babiš získal pověření od prezidenta k sestavení vlády

Prezident Petr Pavel na pondělní schůzce pověřil šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Oznámil to Hrad. Pavel dostane programové prohlášení k dispozici, až bude hotové, řekl po setkání Babiš. Doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince.

Babiš získal pověření od prezidenta, vládu chce do poloviny prosince
Andrej Babiš po jednání na Hradě


Na Příbramsku vykolejil po srážce s nákladním autem vlak

Po srážce s nákladním autem mezi Bělčicemi a Březnicí na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje v pondělí odpoledne vykolejil osobní vlak, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Práce na odklízení vlaku budou pokračovat v úterý, dodal vpodvečer. Nehoda si vyžádala šest zraněných, řidič auta utrpěl vážné zranění. Provoz mezi Bělčicemi a Březnicí je zastaven.

Na Příbramsku vykolejil po srážce s nákladním autem vlak
Nehoda vlaku a nákladního vozidla v Hudčicích na Příbramsku


Koalice prezidenta Mileie ovládla argentinské parlamentní volby

Pravicová koalice prezidenta Javiera Mileie jasně ovládla nedělní volby do části argentinského Kongresu považované za test popularity téměř dva roky vládnoucího politika prosazujícího tvrdé rozpočtové škrty. Získala přes čtyřicet procent hlasů, zatímco levicová peronistická opozice dostala necelých 32 procent hlasů. Informovala o tom argentinská média po sečtení více než 95 procent volebních okrsků.

Koalice prezidenta Mileie ovládla argentinské parlamentní volby
Argentinský prezident Javier Milei oslavuje volební vítězství své strany (26. října 2025)
Argentinci volili část parlamentu, hlasování je „referendem“ o Mileiovi
Ilustrační fotografie


Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

Po útoku ukrajinských sil na přehradu nedaleko ruského města Bělgorod z ní prosakuje voda, která zaplavuje okolí. Podle médií poškození přehrady pocítí ruské jednotky, které útočí v sousední Charkovské oblasti. Některé z jejich pozic v okolí města Vovčansk tak byly fakticky odříznuty od hlavních invazních sil. Sobotní útok potvrdil o den později velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. Obě válčící strany proti sobě v noci na pondělí vyslaly další bezpilotní letouny.

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti
Satelitní snímek přehrady poblíž Bělgorodu, na kterou mířil sobotní ukrajinský útok


V Evropě se opět šíří mpox

Do Evropy se vrátila nemoc dříve známá jako opičí neštovice, nyní označovaná jako mpox. Zřejmě se přenáší v komunitách mužů, kteří mají sex s muži, varují evropské úřady.

V Evropě se opět šíří mpox. Lékaři vyzývají, aby si lidé z ohrožených skupin dávali pozor
Vizualizace viru mpox

SOUHRN: Zásadní události pondělí 27. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 27. října 2025.
18:29

O čem plánujeme informovat v pondělí 27. října

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024

„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo

Deset let po krvavém útoku je redakce Charlie Hebdo pod ochranou a pracuje na utajené adrese. Přesto její šéfredaktor Gérard Biard říká, že autocenzuru v sobě necítí. Do Prahy přijel v rámci festivalu FALL a Česká televize s ním natočila exkluzivní rozhovor. Proč je důležité se umět smát – i smrti? Co se podle něj děje se svobodou slova ve světě? A proč by nikdy nezveřejnil rasistickou karikaturu? O tom mluvil v rozhovoru pro Newsroom ČT24.
před 21 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 26. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 26. října 2025.
před 23 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události soboty 25. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 25. října 2025.
25. 10. 2025

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

Dva nové animované seriály představí současným dětem literární klasiku. Od 25. října si poslechnou vyprávění O pejskovi a kočičce, od 1. listopadu se seznámí s Rychlými šípy. Nová zpracování ctí v obou případech původní výtvarnou podobu, tedy jak ilustrace Josefa Čapka, jehož kresby byly v padesátých letech převedeny i do večerníčku, tak komiksy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
25. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události pátku 24. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 24. října 2025.
24. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 23. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 23. října 2025.
23. 10. 2025
