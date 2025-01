SOUHRN: Zásadní události pondělí 27. ledna

Ruské síly v nedávné době podle analytiků z Institutu pro studium války (ISW) dále postoupily na území obce Velyka Novosilka v Doněcké oblasti. Už v neděli přitom ruské úřady tvrdily, že obsadily celou osadu. Podle analytiků věnuje ruské ministerstvo obrany obci neobvykle velkou pozornost. Důvody experti vidí v úsilí o formování západního vnímání situace na Ukrajině a oslabení mezinárodní podpory napadené země. Pozitivnější pro obránce není ani situace u strategického města Pokrovsk, kde ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyměnil velitele zodpovědného za obranu města. A to už potřetí za méně než rok.

Členské státy Evropské unie (EU) se shodly na prodloužení ekonomických sankcí vůči Rusku, které téměř před třemi lety plnohodnotně napadlo Ukrajinu. Na síti X to potvrdila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Vůči prodloužení o dalších šest měsíců mělo do poslední chvíle výhrady Maďarsko, nakonec je odvolalo.

Kolumbie souhlasila s přijímáním migrantů vyhoštěných ze Spojených států, uvedl v neděli večer Bílý dům. Podle něj se tak odkládá plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalení cel na dovoz z Kolumbie kvůli tomu, že jihoamerická země odmítla přijmout dva americké deportační lety. Podle agentury AP označil Bílý dům tento krok za „varování ostatním zemím, které by se mohly pokusit bránit plánům nové administrativy“.

Nejstahovanější aplikací umělé inteligence ve Spojených státech se stal čínský chatbot DeepSeek. Je nejen úspěšný, ale podle dostupných informací i extrémně levný. To vyvolává obavy investorů ze směru, kterým se ubírá vývoj západních umělých inteligencí. Také to narušuje „AI dominanci“, ve kterou věří nová americká administrativa Donalda Trumpa.





První téměř hotovou tramvaj Škoda ForCity Plus 52T pro Prahu představila v pondělí v Plzni Škoda Group. Firma podepsala s pražským dopravním podnikem (DPP) v prosinci 2023 kontrakt na dvě stě tramvají za 16,6 miliardy korun. DPP se zavázal nakoupit čtyřicet vozů, prvních dvacet letos a dalších dvacet vozů do konce příštího roku. První cestující by tramvaje měly svézt ještě letos.