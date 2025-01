Rusové se tlačí na Pokrovsk i Velykou Novosilku. Té Moskva věnuje velkou pozornost

Ruské síly v nedávné době podle analytiků z Institutu pro studium války (ISW) dále postoupily na území obce Velyka Novosilka v Doněcké oblasti. Už v neděli přitom ruské úřady tvrdily, že obsadily celou osadu. Podle analytiků věnuje ruské ministerstvo obrany obci neobvykle velkou pozornost. Důvody experti vidí v úsilí o formování západního vnímání situace na Ukrajině a oslabení mezinárodní podpory napadené země. Pozitivnější pro obránce není ani situace u strategického města Pokrovsk, kde ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyměnil velitele zodpovědného za obranu města. A to už potřetí za méně než rok.

Brigáda ukrajinské armády operující v obci ztěžuje ruský postup pomocí dělostřeleckých a dronových úderů. Další překážkou by pro invazní vojáky mohla být řeka Mokri Jaly protékající západní částí vesnice, která byla před válkou domovem pro pět tisíc lidí. Ruské jednotky jsou navíc podle obránců ve zranitelné „palebné kapse“, informuje Kyiv Independent. Velyka Novosilka leží asi patnáct kilometrů od administrativní hranice se Záporožskou oblastí a dvacet kilometrů od Dněpropetrovské oblasti, která byla ruskou okupací dosud nedotčena.

Ruské ministerstvo obrany podle ISW věnuje obsazení Velyke Novosilky neobvykle velkou pozornost. Pokud by se obsazení obce potvrdilo, představovalo by to podle portálu Kyiv Independent nejvýznamnější zisk ruských sil v Doněcké oblasti od ovládnutí Kurachove na začátku ledna.

U Pokrovsku rozkazuje už třetí velitel

Ruské síly se také podle ISW v následujících dnech připravují na obsazení Torecku. Institut odhaduje, že přesun ruského vojenského vybavení ve směru k tomuto městu by mohl naznačovat novou prioritu ruského vedení o obnovení útoků ve směru na Kosťantynivku.

Ruský postup ve směru na Toreck byl v minulosti pomalý, protože ruské síly bojovaly v zastavěných městských oblastech. Jakmile se invazní síly vymaní z Torecka do otevřenějších polí západně od osady, mohou podle ISW začít postupovat rychleji. Ruské síly se také mohou pokusit využít taktických zisků v Torecku a jeho okolí a východně od Pokrovsku k zabrání výběžku ukrajinského území jihozápadně od Torecku. Vybraní ruští blogeři nedávno spekulovali, že ruské síly mohou za tímto účelem zintenzivnit ofenzivní operace právě v jihozápadním směru.