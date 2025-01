Škoda představila první tramvaj 52T pro Prahu

První téměř hotovou tramvaj Škoda ForCity Plus 52T pro Prahu představila v pondělí v Plzni Škoda Group. Firma podepsala s pražským dopravním podnikem (DPP) v prosinci 2023 kontrakt na dvě stě tramvají za 16,6 miliardy korun. DPP se zavázal nakoupit čtyřicet vozů, prvních dvacet letos a dalších dvacet vozů do konce příštího roku. První cestující by tramvaje měly svézt ještě letos.