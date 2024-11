Dělníci na budovaném pražském Dvoreckém mostě dokončují tramvajové napojení. Stavba zároveň vstupuje do poslední třetiny prací. Ty budou pokračovat i v zimě. Nový most propojí Podolí se Smíchovem a bude sloužit městské hromadné dopravě, pěším a cyklistům. Hotový by měl být začátkem roku 2026.