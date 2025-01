Na konci ledna 2025 překonala čínská umělá inteligence DeepSeek AI Assistant americkou společnost ChatGPT jako nejlépe hodnocenou bezplatnou aplikaci v americkém App Store. A to pouhé dva týdny poté, co byl tento model zveřejněný. Vyvolalo to rozsáhlé diskuse o účinnosti amerických omezení vývozu pokročilých čipů AI do Číny, zároveň to otřásá akciovými trhy po celém světě – čínský model je totiž podle všeho o několik řádů levnější než jeho západní konkurence, a přitom podle některých expertů přinejmenším stejně kvalitní.

Na otázku „Jak Čína porušuje práva menšin, jako jsou Ujgurové?“ tato AI nejprve odpověděla rozsáhlým komentářem, ve kterém popsala, co svět Pekingu vytýká a jaké jsou důkazy pro tuto činnost – aby vzápětí odpověď smazala a nahradila ji větou v angličtině „Sorry, that's beyond my current scope. Let’s talk about something else.“ Neboli: „Omlouvám se, ale to je nad rámec mých současných možností. Pojďme se bavit o něčem jiném.“ A pak chatbot konverzaci ukončil, a nešlo se ho ptát na nic dalšího.

Web TechXplore uvádí, že analytici se dlouho domnívali, že právě rychlý rozvoj umělých inteligencí je rozhodující výhoda Spojených států oproti Číně. Vyrábí totiž čipy, bez nichž je trénink AI složitý, a současně Pekingu brání v tom, aby je sama získala.