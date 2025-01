Podnikatelé od Trumpa očekávají náskok v AI, obchodní válku ne

Donald Trump opět úřaduje v Bílém domě a strhává na sebe pozornost celého světa. Ve středu pohrozil Rusku sankcemi, pokud se brzy nedomluví s Ukrajinou na příměří. Číně vyhrožuje cly, ekonomických dopadů se obává i Evropa. O možných dopadech Trumpova prezidentství na ekonomiku a náskoku USA v oblasti umělé inteligence hovořili v Událostech, komentářích podnikatelé Zbyněk Frolík, Dalibor Dědek a ředitel asociace obranného průmyslu Jiří Hynek.

„Zatím je předčasné dopady vyčíslovat, nebude to tak horké, jak se předpokládá,“ myslí si zakladatel zdravotnické společnosti Linet Zbyněk Frolík. Majitel technologického zabezpečovacího koncernu Jablotron Dalibor Dědek vnímá, že spousta Trumpových prohlášení si protiřečí. „Velmi často něco říká, ale pak udělá něco úplně jiného,“ poznamenal. Po pár dnech v úřadu již ovšem několik věcí vstoupilo v platnost: Trump ustoupil od zelené energetiky a například mluví o nastavení celních poplatků. „Je otázka, v jaké míře by je nasadil,“ řekl Dědek. „Například šedesátiprocentní zdanění na vše z Číny by vytvořilo chiméru. Kdyby se každý spotřebitel v USA podíval, co všechno je vyrobeno v Číně, pak by moc Trumpa v oblibě neměl,“ doplnil.

Majitel Jablotronu si myslí, že cla budou směřovaná jen na určité produkty a kategorie. „Navíc lze očekávat, že nějak odpoví i Číňané, mohli by třeba nasadit exportní cla,“ míní. Ředitel asociace Hynek ale upozornil, že Česko se obchodní války bát nemusí. „Gangsterské prostředí“ v USA „Trumpovy činy budou dobré pro toho, kdo vyrábí ve Spojených státech. Koneckonců dva největší české koncerny – Czechoslovak Group a CZ Colt – v minulosti v zemi investovaly a výrobu tam mají. Tyto firmy by mohly získat komparativní výhodu,“ popsal Hynek. Jak ovšem potvrdili Frolík i Dědek, prostředí v USA je oproti Evropě jiné, mnohem divočejší. „Metody našich konkurentů jsou v podstatě gangsterské,“ poznamenal Frolík. „Přemýšlíme o relokaci části výroby z USA,“ doplnil. Dědkův Jablotron ve Spojených státech nevyrábí. „Pro nás jsou klíčové trhy ty evropské. Místní certifikace a podmínky nás nenutí k tomu, abychom výrobek vyráběli na daném místě,“ vysvětluje.

Frolík ovšem upozornil, že Spojené státy mezi velkými zeměmi nejsou jediné, které se snaží o to, aby firmy vyráběly na jejich území. To potvrdil i Hynek: „V mnoha regionech je podmínkou, že je na místě potřeba alespoň montovat nebo vyrábět. Platí to například i v Africe.“ „Evropa by se měla probudit a začít tyto kroky kopírovat. Není možné se jen dívat na protekcionismus v Americe a likvidovat si vlastní průmysl,“ myslí si. Hynek zároveň věří, že Trumpův úřad donutí Evropu k větším investicím do obrany.