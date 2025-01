Čínské „umělé slunce“ hlásí nový rekord ve výrobě energie z jaderné fúze

Není to jen drobný krůček vpřed, ale podle Čínské akademie věd jde přímo o skok – EAST totiž překonal svůj vlastní rekord více než dvojnásobně. Ten starý z roku 2023 měl totiž hodnotu 403 sekund (necelých sedm minut).

Čínští vědci se pokoušejí napodobit procesy, které probíhají ve Slunci. Což znamená, že chtějí vytvořit zdroj neomezené energie – reaktor by totiž měl dodávat po zažehnutí fúze více energie, než spotřebovává pro svůj provoz. Celý proces je ale nesmírně náročný. Ve Slunci je fúze umožněna kombinací gravitace a teploty, na Zemi se na obří gravitační síly nelze spolehnout. A tak musí teplota v reaktoru přesahovat sto milionů stupňů Celsia, přičemž celý proces musí být stabilní.

O vytvoření jaderné fúze, která by sloužila energetickým potřebám lidstva, se fyzici snaží už asi sedmdesát let, zatím ale bez úspěchu. „Fúzní zařízení musí dosáhnout stabilního provozu s vysokou účinností po dobu tisíců sekund, aby umožnilo samovolnou cirkulaci plazmatu. To je nezbytné pro nepřetržitou výrobu energie v budoucích fúzních elektrárnách,“ vysvětlil šéf projektu Sung Jün-tchao. Nové překročení rekordu je podle něj „monumentální“ a představuje rozhodující krok k tomu, aby se stal funkční fúzní reaktor realitou.

Podle vyjádření expertů z EASTu přišel úspěch poté, co vylepšili několik systémů, hlavně ten klíčový – systém ohřevu. Ten má nyní více než dvojnásobný výkon oproti minulému experimentu z roku 2023. Přímo v tomto zařízení se nemá funkční fúzní reaktor provozovat, jeho účelem je umožnit zde čínským vědcům i vědcům z jiných zemí provádět experimenty související s fúzí.

Projekt, kde zatím spolupracují všichni

Právě tento obor je v současné době jedním z mála, kde stále ještě vědci ze všech koutů planety spolupracují, aniž by to překazila politická nařízení. Čína se roku 2006 připojila k programu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER), který vzniká se značnými porodními bolestmi ve Francii. Kooperují na něm Evropská unie, USA, Čína, Indie, Japonsko a Jižní Korea – a také Rusko.