SOUHRN: Zásadní události pondělí 24. listopadu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 24. listopadu 2025.

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

Sněmovní rozpočtový výbor v pondělí hlasy vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů doporučil, aby dolní komora vrátila návrh státního rozpočtu k přepracování končící vládě. Kabinet by v něm měl mimo jiné přepracovat příjmy rozpočtu podle listopadové makroekonomické predikce. Podle končícího premiéra Petra Fialy (ODS) se vláda v demisi poradí, jak bude v případě vrácení rozpočtu postupovat. Řešení je podle něj více.

Jednání v Ženevě skončilo. Ukrajina trvá na zárukách, Evropa vyjadřuje podporu

Klíčoví američtí, ukrajinští i evropští vyjednávači odjeli v pondělí ze Ženevy, kde v neděli připravili upravený mírový rámec pro možné ukončení ruské války na Ukrajině. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk v reakci uvedl, že součástí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu musí být členství v Evropské unii a NATO. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že Rusko upravený plán nedostalo a nechystá se tento týden jednat s USA. Unijní lídři zároveň o situaci jednali v Angole.

Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě přijal polskou hlavu státu Karola Nawrockého. Hovořili o ruské agresi proti Ukrajině i spolupráci v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). Podle Pavla oba sdílejí pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu pro bezpečnost Evropy. Nawrocki dorazil do Česka na svou první návštěvu po nástupu do funkce, prezidenta na cestě doprovází manželka Marta.

Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš dostal nominace na ministry od hnutí SPD a Motoristů. V úterý si je s koaličními partnery formálně potvrdí a tento týden je osobně přinese prezidentu Petru Pavlovi. Babiš to řekl ČTK, CNN Prima News a televizi Nova po schůzce s polským prezidentem Karolem Nawrockým v Praze.

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevily se komplikace na silnicích a dálnicích. Nehoda kamionu na dálnici D48 zastavila provoz v obou směrech. Na dálnici D1 došlo k několika srážkám vozidel. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.

S Trumpovým úřadem pro efektivitu je konec, píše Reuters

Skupina pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil šéf Bílého domu Donald Trump, předčasně ukončila činnost, píše agentura Reuters. Úřad, který do května vedl miliardář Elon Musk, měl přitom mandát až do konce července 2026. Trump v lednu pověřil Muskův tým rozsáhlými škrty ve federální vládě, podle kritiků však úsilí vyústilo pouze v malé úspory.

Rektorem VŠE bude i příští čtyři roky Dvořák

Rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) bude i příští čtyři roky odborník na komerční bankovnictví Petr Dvořák. Ekonom a nově zvolený poslanec za SPD Miroslav Ševčík z volby odstoupil. Zdůvodnil to tím, že se jí nemůže a nechce účastnit a legitimizovat porušení vnitřních předpisů školy. Podle člena akademického senátu VŠE za Národohospodářskou fakultu Jana Vondráčka nebyla pozvánka na jednání senátu zaslaná včas. Předseda akademického senátu VŠE Tomáš Pavelka jeho tvrzení odmítl.

U neandertálců popsali vědci selektivní kanibalismus

Skupina neandertálských obyvatel slavné belgické jeskyně se živila i lidským masem. Podle nové studie se zaměřovali nejvíc na ženy a děti – zřejmě proto, že se jednalo o nejsnazší kořist.

