Rektorem VŠE bude i příští čtyři roky Dvořák

Rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) bude i příští čtyři roky odborník na komerční bankovnictví Petr Dvořák. Ekonom a nově zvolený poslanec za SPD Miroslav Ševčík z volby odstoupil. Zdůvodnil to tím, že se jí nemůže a nechce účastnit a legitimizovat porušení vnitřních předpisů školy. Podle člena akademického senátu VŠE za Národohospodářskou fakultu Jana Vondráčka nebyla pozvánka na jednání senátu zaslaná včas. Předseda akademického senátu VŠE Tomáš Pavelka jeho tvrzení odmítl.
Dvořák získal ve volbě 24 hlasů, potřeba byla nadpoloviční většina hlasů všech 31 členů akademického senátu VŠE. Druhé funkční období by Dvořákovi mělo začít 1. dubna 2026, funkční období je čtyřleté. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu školy prezident Petr Pavel.
Petr Dvořák vede školu od dubna 2022, předtím působil na VŠE jako prorektor pro studijní a pedagogickou činnost. V letech 2006 až 2014 zastával funkci děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE.
Dvořák: Nechceme praktiky, které představuje Ševčík
Po svém zvolení Dvořák poděkoval senátorům za důvěru. „Jsem za ten výsledek rád, nejen proto, že se týká mě. Ale já to beru i trošku z jiného pohledu, že to je jednoznačné vyjádření toho, že nechceme praktiky, které zde představuje pan docent Ševčík,“ podotkl.
Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE v prosinci 2023 odvolal právě Dvořák, vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Ševčík se odvolání bránil soudně, Městský soud v Praze ale koncem letošního února jeho žalobu zamítl. Děkanka fakulty Adéla Zubíková jmenovala Ševčíka v létě 2024 proděkanem pro ekonomiku, letos v březnu na funkci rezignoval, zdůvodnil to nátlakem rektora Dvořáka.
Staronový rektor by chtěl v příštím funkčním období pokračovat v činnostech, které začal v tom současném. Věnovat se chce například dokončení digitální transformace školy či například zvelebování univerzitního kampusu.
Dvořák se chce zaměřit i na rozvoj studijních programů, cílem je zvýšit odbornost a kompetenci absolventů, či na rozvoj studijních programů v angličtině. Podporovat chce výzkumné týmy. Tvůrčí činnost na univerzitě by podle něj měla být zaměřená na řešení aktuálních společenských problémů, zejména v ekonomické oblasti. Zároveň se chce věnovat rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání na VŠE či začleňování zahraničních pracovníků a doktorandů.