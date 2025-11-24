S Trumpovým úřadem pro efektivitu je konec, píše Reuters


před 53 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK

Skupina pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil šéf Bílého domu Donald Trump, předčasně ukončila činnost, píše agentura Reuters. Úřad, který do května vedl miliardář Elon Musk, měl přitom mandát až do konce července 2026. Trump v lednu pověřil Muskův tým rozsáhlými škrty ve federální vládě, podle kritiků však úsilí vyústilo pouze v malé úspory.

„To (DOGE) už neexistuje,“ sdělil Reuters ředitel Úřadu pro personální management (OPM) Scott Kupor, přičemž dodal, že už se nejedná o „centralizovaný subjekt“. Jednalo se o první veřejné vyjádření o možném konci DOGE.

Právě OPM, který dohlíží na personální otázky napříč vládou, řadu aktivit DOGE převzal, píše Reuters s odvoláním na Kupora a dokumenty, které má agentura k dispozici.

Takzvané „ministerstvo efektivity“, vytvořené v lednu, provádělo v prvních měsících druhého Trumpova mandátu dramatické zásahy napříč Washingtonem a dohlíželo na škrty ve federálních agenturách, redukování jejich rozpočtů a hromadné propouštění federálních zaměstnanců.

Nevolený Muskův tým získává citlivá data Američanů. Padají slova o převratu
Elon Musk

Postupný zánik DOGE podle Reuters kontrastuje s rozsáhlou vládní kampaní, která na činnost skupiny v minulých měsících upozorňovala. Trump, jeho poradci i členové vlády o ní často psali na sociálních sítích. Musk, který původně tým vedl, pravidelně práci DOGE propagoval na své sociální síti X. V jednom případě dokonce mával motorovou pilou coby reklamou na své snahy „řezat“ vládní místa.

DOGE tvrdil, že snížil výdaje o desítky miliard dolarů. To, ale nebylo možné nezávisle ověřit, protože skupina nezveřejňovala podrobný účetní přehled své práce, upozorňuje Reuters.

Elon Musk s motorovou pilou během konference Konzervativní politické akce (CPAC) v Marylandu (únor 2025)
Zdroj: Reuters/Nathan Howard

Podezření o rozpouštění se objevují od června

Podezření, že DOGE by mohl být rozpuštěn, se začalo objevovat, když server Politico v červnu informoval, že si zaměstnanci skupiny „sbalili své oblečení a ložní prádlo“ ve svém sídle, kde od února přespávali, a přesunuli se jinam.

Stalo se tak po veřejné roztržce mezi Trumpem a Muskem na sociálních sítích na začátku června. Musk tehdy ostře kritizoval Trumpem podporovaný zákon o snížení daní a výdajů. Podle prezidenta se Muskovi nelíbilo, že zákon zahrnoval odstranění daňových úlev pro elektromobily. Rozepře se vyostřila, když prezident na své síti Truth Social pohrozil, že Muskovým firmám odebere vládní kontrakty a dotace.

Podle serveru Politico se pracovníci DOGE obávali, že by jejich role v redukování vládních programů a rušení pracovních míst mohla mít právní důsledky. Do května bylo pod dohledem týmu propuštěno více než 200 tisíc federálních zaměstnanců a přibližně 75 tisíc federálních zaměstnanců přijalo peníze za odstoupení, připomněl deník The Guardian.

Rozepře mezi Trumpem a Muskem se vyostřuje
Elon Musk a Donald Trump

Trump o DOGE mluví v minulém čase

Představitelé Trumpovy administrativy ale dosud veřejně neřekli, že DOGE již neexistuje. Trump a jeho tým nicméně už od léta veřejně naznačují, že „ministerstvo efektivity“ zaniklo, píše Reuters. Americký prezident například ve svých vyjádřeních často hovoří o DOGE v minulém čase.

Stopstav náborů napříč vládními agenturami, který patřil mezi další typické prvky činnosti DOGE, také skončil, uvedl Kupor. Mezitím republikánské státy, jako jsou Idaho a Florida, vytvářejí vlastní místní obdoby DOGE, poznamenává Reuters.

Trump již první den v úřadu zakázal federálním úřadům přijímat nové zaměstnance, s výjimkou pozic nezbytných k vymáhání imigračních zákonů a ochraně veřejné bezpečnosti. Později uvedl, že další výjimky musí schválit zástupci DOGE, a dodal, že úřady mají přijímat „nejvýše jednoho zaměstnance za čtyři odcházející“.

Sněmovna reprezentantů schválila snížení výdajů na veřejnoprávní média
Sídlo National Public Radio

Prominentní zaměstnanci mají nové funkce

Někteří pracovníci Skupiny pro efektivitu státní správy již převzali nové funkce, píše Reuters. Například spoluzakladatel společnosti Airbnb Joe Gebbia byl pověřen „zkrášlením“ vládních webových stránek. Jeremy Lewin, který pomáhal s rozpouštěním Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), nyní dohlíží na zahraniční pomoc na ministerstvu zahraničí.

Zachary Terrell, který byl součástí týmu DOGE s přístupem k vládním zdravotnickým systémům, je nyní technologickým ředitelem ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Rachel Rileyová, která měla podle soudních spisů stejný přístup, je nyní ředitelkou Úřadu pro námořní výzkum.

Soudce zablokoval Trumpův plán na rozpuštění USAID
Donald Trump

Trumpova administrativa nicméně stále pracuje na omezování regulací, uvádí Reuters. Rozpočtový úřad Bílého domu pověřil Scotta Langmacka, který byl zástupcem DOGE na ministerstvu pro bydlení a městský rozvoj, vytvořením vlastních aplikací umělé inteligence, které budou prozkoumávat americké regulace a určovat, které z nich je třeba zrušit.

Musk se mezitím znovu objevil ve Washingtonu. Zúčastnil se například večeře v Bílém domě pro saúdskoarabského korunního prince Mohameda bin Salmána.

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího
Saúdský korunní princ a premiér Mohamed bin Salmán hovoří během setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Oválné pracovně Bílého domu.

Výběr redakce

Šéf ukrajinského parlamentu trvá na členství Ukrajiny v NATO

Šéf ukrajinského parlamentu trvá na členství Ukrajiny v NATO

11:14Aktualizovánopřed 19 mminutami
Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

08:33Aktualizovánopřed 20 mminutami
Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

12:18Aktualizovánopřed 27 mminutami
Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

07:54Aktualizovánopřed 30 mminutami
Na letišti v Brně hořel hangár

Na letišti v Brně hořel hangár

07:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

před 5 hhodinami
Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

před 6 hhodinami
Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží

Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Šéf ukrajinského parlamentu trvá na členství Ukrajiny v NATO

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk uvedl, že součástí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a mírového plánu musí být ukrajinské členství v Evropské unii a NATO. Reagoval tak na diskuse o mírovém rámci pro možné ukončení války na Ukrajině. Do nich jsou zapojeny Spojené státy, Kyjev i evropští partneři Ukrajiny. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že Rusko upravený plán nedostalo a nechystá se tento týden jednat s USA.
11:14Aktualizovánopřed 19 mminutami

Tisíce míst s nebezpečnými látkami a odpadem v USA budou ohrožené záplavami

Když bude pokračovat klimatická změna současným tempem a nepodaří se ji zpomalit, může do konce století dojít v USA k zaplavení tisícovky míst, kde se skladují nebezpečné chemické látky a odpady, varuje nový výzkum, jehož autoři upozorňují, že Američanům ve skutečnosti zbývá času ještě mnohem méně.
před 26 mminutami

S Trumpovým úřadem pro efektivitu je konec, píše Reuters

Skupina pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil šéf Bílého domu Donald Trump, předčasně ukončila činnost, píše agentura Reuters. Úřad, který do května vedl miliardář Elon Musk, měl přitom mandát až do konce července 2026. Trump v lednu pověřil Muskův tým rozsáhlými škrty ve federální vládě, podle kritiků však úsilí vyústilo pouze v malé úspory.
před 53 mminutami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o plánu na ukončení ruské války na Ukrajině

Události, komentáře týdne probrali americko-ruský návrh na ukončení ruské války na Ukrajině a nedělní jednání amerických, ukrajinských a evropských zástupců v Ženevě. Diskuse se zaměřila také na střet zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v případě jmenování premiérem a postoj prezidenta Petra Pavla k dané záležitosti. Svůj komentář hosté přidali také ke kontroverzím ohledně české olympijské kolekce pro zimní olympiádu v Itálii. Pozvání přijali komentátor, publicista a člen Rady ČT Jefim Fištejn, komentátor z Lidových novin Petr Kamberský, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, právnička a bývalá politička Kateřina Valachová a hudebník Rudy Linka. Pořadem provázela Jana Fabiánová.
před 3 hhodinami

USA a Ukrajina aktualizovaly a zpřesnily mírový rámec, oznámil Bílý dům

USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec, oznámil v noci na pondělí Bílý dům ve společném prohlášení k jednání v Ženevě. Konečná rozhodnutí podle něj učiní prezidenti obou zemí. O obrovském pokroku už předtím mluvil americký ministr zahraničí Marco Rubio a posun oznámil také šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Rusko pokračuje v úderech na Ukrajinu, šest lidí zahynulo

V důsledku ruských útoků na Nikopolský rajón Dněpropetrovské oblasti zahynuli dva obyvatelé, uvedl šéf regionální vojenské správy Vladyslav Hajvanenko. Při ruském ostřelování Charkova v neděli večer zahynuli čtyři lidé a sedmnáct dalších bylo zraněno. Nejméně patnáct lidí bylo zraněno při nočním dronovém úderu na Dnipro, je mezi nimi i jedenáctileté dítě. Při ruském útoku na Záporoží bylo podle šéfa tamní správy Ivana Fedorova zraněno šest lidí.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Volby v Republice srbské zřejmě vyhrál Dodikův spojenec Karan

Nedělní předčasné prezidentské volby v Republice srbské (RS), jedné ze dvou entit tvořících Bosnu a Hercegovinu, vyhrál Siniša Karan, který je spojencem odvolaného vůdce Milorada Dodika. S odkazem na předběžné výsledky hlasování o tom informuje agentura Reuters.
před 12 hhodinami

„Zemřel sám. Nechtěl žít.“ Rusové obkličují Kosťantynivku

Kosťantynivka je podobně jako Pokrovsk jednou z pevností, která brání donbaský val. O ten by Ukrajina přijetím americko-ruského návrhu po jedenácti letech bojů přišla. Město je nyní obklíčené ze tří stran. Ruská armáda už na východní okraj posílá diverzní jednotky, které připravují půdu pro obsazení Kosťantynivky. Ve městě natáčela zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Jan Schürger.
před 15 hhodinami
Načítání...