S Trumpovým úřadem pro efektivitu je konec, píše Reuters

Skupina pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil šéf Bílého domu Donald Trump, předčasně ukončila činnost, píše agentura Reuters. Úřad, který do května vedl miliardář Elon Musk, měl přitom mandát až do konce července 2026. Trump v lednu pověřil Muskův tým rozsáhlými škrty ve federální vládě, podle kritiků však úsilí vyústilo pouze v malé úspory.
„To (DOGE) už neexistuje,“ sdělil Reuters ředitel Úřadu pro personální management (OPM) Scott Kupor, přičemž dodal, že už se nejedná o „centralizovaný subjekt“. Jednalo se o první veřejné vyjádření o možném konci DOGE.
Právě OPM, který dohlíží na personální otázky napříč vládou, řadu aktivit DOGE převzal, píše Reuters s odvoláním na Kupora a dokumenty, které má agentura k dispozici.
Takzvané „ministerstvo efektivity“, vytvořené v lednu, provádělo v prvních měsících druhého Trumpova mandátu dramatické zásahy napříč Washingtonem a dohlíželo na škrty ve federálních agenturách, redukování jejich rozpočtů a hromadné propouštění federálních zaměstnanců.
Postupný zánik DOGE podle Reuters kontrastuje s rozsáhlou vládní kampaní, která na činnost skupiny v minulých měsících upozorňovala. Trump, jeho poradci i členové vlády o ní často psali na sociálních sítích. Musk, který původně tým vedl, pravidelně práci DOGE propagoval na své sociální síti X. V jednom případě dokonce mával motorovou pilou coby reklamou na své snahy „řezat“ vládní místa.
DOGE tvrdil, že snížil výdaje o desítky miliard dolarů. To, ale nebylo možné nezávisle ověřit, protože skupina nezveřejňovala podrobný účetní přehled své práce, upozorňuje Reuters.
Podezření o rozpouštění se objevují od června
Podezření, že DOGE by mohl být rozpuštěn, se začalo objevovat, když server Politico v červnu informoval, že si zaměstnanci skupiny „sbalili své oblečení a ložní prádlo“ ve svém sídle, kde od února přespávali, a přesunuli se jinam.
Stalo se tak po veřejné roztržce mezi Trumpem a Muskem na sociálních sítích na začátku června. Musk tehdy ostře kritizoval Trumpem podporovaný zákon o snížení daní a výdajů. Podle prezidenta se Muskovi nelíbilo, že zákon zahrnoval odstranění daňových úlev pro elektromobily. Rozepře se vyostřila, když prezident na své síti Truth Social pohrozil, že Muskovým firmám odebere vládní kontrakty a dotace.
Podle serveru Politico se pracovníci DOGE obávali, že by jejich role v redukování vládních programů a rušení pracovních míst mohla mít právní důsledky. Do května bylo pod dohledem týmu propuštěno více než 200 tisíc federálních zaměstnanců a přibližně 75 tisíc federálních zaměstnanců přijalo peníze za odstoupení, připomněl deník The Guardian.
Trump o DOGE mluví v minulém čase
Představitelé Trumpovy administrativy ale dosud veřejně neřekli, že DOGE již neexistuje. Trump a jeho tým nicméně už od léta veřejně naznačují, že „ministerstvo efektivity“ zaniklo, píše Reuters. Americký prezident například ve svých vyjádřeních často hovoří o DOGE v minulém čase.
Stopstav náborů napříč vládními agenturami, který patřil mezi další typické prvky činnosti DOGE, také skončil, uvedl Kupor. Mezitím republikánské státy, jako jsou Idaho a Florida, vytvářejí vlastní místní obdoby DOGE, poznamenává Reuters.
Trump již první den v úřadu zakázal federálním úřadům přijímat nové zaměstnance, s výjimkou pozic nezbytných k vymáhání imigračních zákonů a ochraně veřejné bezpečnosti. Později uvedl, že další výjimky musí schválit zástupci DOGE, a dodal, že úřady mají přijímat „nejvýše jednoho zaměstnance za čtyři odcházející“.
Prominentní zaměstnanci mají nové funkce
Někteří pracovníci Skupiny pro efektivitu státní správy již převzali nové funkce, píše Reuters. Například spoluzakladatel společnosti Airbnb Joe Gebbia byl pověřen „zkrášlením“ vládních webových stránek. Jeremy Lewin, který pomáhal s rozpouštěním Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), nyní dohlíží na zahraniční pomoc na ministerstvu zahraničí.
Zachary Terrell, který byl součástí týmu DOGE s přístupem k vládním zdravotnickým systémům, je nyní technologickým ředitelem ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Rachel Rileyová, která měla podle soudních spisů stejný přístup, je nyní ředitelkou Úřadu pro námořní výzkum.
Trumpova administrativa nicméně stále pracuje na omezování regulací, uvádí Reuters. Rozpočtový úřad Bílého domu pověřil Scotta Langmacka, který byl zástupcem DOGE na ministerstvu pro bydlení a městský rozvoj, vytvořením vlastních aplikací umělé inteligence, které budou prozkoumávat americké regulace a určovat, které z nich je třeba zrušit.
Musk se mezitím znovu objevil ve Washingtonu. Zúčastnil se například večeře v Bílém domě pro saúdskoarabského korunního prince Mohameda bin Salmána.