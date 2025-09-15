Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 15. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 15. září
Gaza hlásí další mrtvé, Rubio vyjádřil podporu Izraeli
Úřady ovládané Hamásem uvádějí, že pondělní izraelské údery ve městě Gaza zabily nejméně šestnáct lidí. Zničily nejvyšší budovu ve městě a několik dalších. Město, kde armáda židovského státu pokračuje v ofenzivě, již opustila značná část obyvatelstva. Ministr zahraničí USA Marco Rubio na návštěvě Izraele řekl, že obyvatelé Pásma Gazy si zaslouží lepší budoucnost, která ale podle něj nemůže začít, dokud nebude zlikvidován Hamás.
ČEPS chce investovat do energetických sítí 80 miliard
Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS plánuje v příštích deseti letech investovat do rozvoje energetických sítí více než 80 miliard korun. Zaměřit se chce na zdvojování stávajícího vedení, výstavbu rozvoden a obnovu staršího vedení. Investice mají českou soustavu připravit na velký růst spotřeby a předpokládaný rozvoj obnovitelných zdrojů, elektromobility a útlum výroby z uhlí. V předchozích deseti letech investice činily přibližně 60 miliard korun.
Konečné výsledky potvrdily vítězství CDU v nejlidnatější spolkové zemi, výrazně posílila AfD
Nedělní komunální volby v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko vyhrála Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Vyplývá to z konečných výsledků zveřejněných volební komisí, které v hrubých obrysech potvrdily nedělní prognózu. Na druhém místě skončila sociální demokracie (SPD). Krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) oproti minulým volbám svůj zisk téměř ztrojnásobila a skončila třetí.
USA a Čína se shodly na rámci dohody o TikToku
Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA, naznačil v příspěvku na síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Dosažení rámcové dohody o aplikaci vzápětí oznámil americký ministr financí Scott Bessent, který v Madridu jedná s čínskými představiteli o vzájemných obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Bessentova slova později potvrdila také čínská strana.
Klíčníci vyzvedli české korunovační klenoty
Ve svatovítské katedrále se po roce opět sešlo sedm klíčníků, kteří z Korunní komory vyzvedli korunovační klenoty. Od úterý pak bude svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dva dny si je budou moci prohlédnout školáci a od čtvrtka do 29. září veřejnost. Loni si klenoty prohlédlo 46 609 návštěvníků.
D52 překoná Novomlýnské nádrže po násypu, estakáda nebude
Dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova překoná Novomlýnské nádrže po násypu. Centrální komise ministerstva dopravy jí dala přednost před estakádou, která by byla dvojnásobně drahá. Stála by šest miliard korun, násyp by měl být za 3,1 miliardy. Násyp vyšel lépe téměř ve všech parametrech. Dálnice by se měla začít stavět v roce 2027, násyp patrně v roce 2029.
Osmdesátníků bude přibývat, stát spočítal krajům kapacitu sociálních služeb
Lidí nad osmdesát let bude v roce 2050 v Česku přes 900 tisíc, z toho třetina bude potřebovat intenzivní sociální služby nebo pobytová zařízení. Vychází to z predikce na úrovni krajů i okresů, kterou zpracovala ministerstva práce a zdravotnictví. Informace o tom, jaké kapacity sociálních služeb je potřeba do roku 2035 naplánovat, dostanou nyní kraje, pod které tyto kompetence spadají.
Obžalovaný z požáru bazénu v Českém Krumlově souhlasí s podmínkou
Muži, který loni na podzim způsobil požár plaveckého bazénu v Českém Krumlově, navrhla státní zástupkyně dvouletý podmíněný trest s odkladem na tři roky. Obžalovaný před soudem s výší trestu souhlasil. Jednání soudkyně Martina Erbová odročila na 3. listopadu, protože soudní znalec musí upravit výši škody v posudku.
Nové oční kapky by mohly nahradit brýle i operace
Kniha nebo mobil držený na celou délku paže, mhouření na písmenka, která člověk ještě nedávno viděl dobře. Presbyopií neboli dalekozrakostí trpí mnoho lidí. Dříve se tomuto jevu říkalo stařecká vetchozrakost, ale dnes se objevuje často už po čtyřicítce. Je řešitelná brýlemi, čočkami nebo operací, ale evropští vědci teď přišli s novým řešením. Na konferenci očních specialistů v Kodani představili kapky, které v testech na dobrovolnících už prokázaly svou účinnost.