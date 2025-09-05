Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 5. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události pátku 5. září
Fico po setkání se Zelenským podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu
Slovenský premiér Robert Fico (Smer) podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, jež se od února 2022 brání plnohodnotné ruské vojenské invazi. Po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Fico rovněž vyslovil za co nejrychlejší nastolení míru v rusko-ukrajinské válce. Současně poukázal na přetrvávající rozdílné názory mezi Bratislavou a Kyjevem v otázce energetiky. Zelenskyj označil setkání za smysluplné. Vzájemný dialog podle něj bude pokračovat.
Kreml striktně odmítl bezpečnostní garance zahraničních armád pro Ukrajinu
Kreml rozhodně odmítl, že by bezpečnostní garance Ukrajině mohly poskytovat zahraniční vojenské kontingenty z Ameriky nebo Evropy. Řekl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov státní agentuře RIA Novosti, která jeho vyjádření zveřejnila v pátek. Ruský vůdce Vladimir Putin později zopakoval, že vojska NATO na Ukrajině by byla pro Moskvu legitimním cílem.
Izraelská armáda ve městě Gaza bombardovala výškovou budovu
Izrael v pátek ve městě Gaza bombardoval i výškovou obytnou budovu, zatím není jasné, kolik lidí bylo zabito, informují agentury. Izraelská armáda útok zdůvodnila tím, že budovu využívalo palestinské teroristické hnutí Hamás. Podle televize al-Džazíra ale správce jedenáctipatrového domu popřel, že by místo využívali ozbrojenci Hamásu. Budova podle něj sloužila palestinským civilistům, které z domovů vyhnala izraelská ofenziva.
Kontrola ve vinohradské nemocnici odhalila manažerská pochybení
Ministerská kontrola v pražské vinohradské nemocnici odhalila manažerská pochybení, mezi nimi také nezveřejňování smluv s dodavateli v registru smluv, čímž se kontrakty za desítky milionů korun staly neplatnými, uvedl Český rozhlas Radiožurnál (ČRo). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil rezignaci ředitele nemocnice Jana Votavy z osobních důvodů. Mluvčí resortu Ondřej Jakob řekl, že kontrola ještě nebyla ukončena.
Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř tři miliardy eur
Evropská komise (EK) potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur, v přepočtu 71,9 miliardy korun, za porušení antimonopolní legislativy, informuje Reuters. Podle EK, jež mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, se Google dopustil protisoutěžních praktik ve svém reklamním byznysu. Ten podle AFP reagoval, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat. EK ve věci rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů.
Americké úřady zadržely stovky migrantů v továrně Hyundai, Soul protestuje
Americké imigrační úřady spolu s bezpečnostními složkami zadržely na 475 přistěhovalců při rozsáhlé razii v rozestavěné továrně jihokorejské automobilky Hyundai Motor v americkém státě Georgia. Podle úřadů se jednalo o migranty, kteří v USA pobývají nelegálně. Jihokorejská vláda uvedla, že při razii bylo zadrženo mnoho Jihokorejců a že jejich práva při výkonu práce v korejských podnicích v USA nesmějí být porušována.
Stačilo! a SPD podle jihočeského soudu s kandidátkami obchází zákon. Návrhy na zrušení ale zamítl
Postup hnutí Stačilo! a SPD a stran, které s nimi kandidují, představuje obcházení zákona, uvedl ve verdiktech k jejich registraci do sněmovních voleb jihočeský krajský soud. Stačilo! a SPD podle soudu jakožto faktické koalice neoznačily kandidátní listinu jako koaliční, což ve volbách nastavuje nerovné podmínky. Českobudějovický soud stejně jako další krajské soudy ale návrhy na zrušení kandidátek zamítl, aby se vyhnul razantnímu zásahu do voleb.
Letošní léto se globálně zapíše do dějin jako jedno z nejteplejších
V Česku bylo letošní léto teplotně průměrné – ale to nemůže říct většina jiných zemí. Celkově se totiž léto 2025 zařadí mezi ta úplně nejteplejší v historii měření.