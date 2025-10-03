SOUHRN: Zásadní události pátku 3. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 3. října 2025.

Začaly volby do Poslanecké sněmovny

V Česku ve 14:00 začaly volby do Poslanecké sněmovny. Možnost volit byla stanovena jako vždy na pátek 14:00 až 22:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Letiště v Mnichově přerušilo provoz kvůli dronům

Mnichovské letiště ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům v okolí i areálu letiště. Zcela zrušeno bylo sedmnáct letů, dalších patnáct příletů bylo odkloněno. Letiště ráno obnovilo provoz.

Ruské lodě ohrožovaly dánská plavidla, řekl šéf tamní rozvědky

Ruské vojenské lodě v úžině u dánského pobřeží opakovaně pluly nebezpečně blízko dánských armádních plavidel a mířily na ně svými zbraněmi. Podle agentury Reuters to v pátek řekl šéf dánské rozvědky Thomas Ahrenkiel. Dodal, že existuje značné riziko sabotáže.

Parkanová má po zásahu Nejvyššího soudu šanci na vyšší odškodné

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudky, které někdejší ministryni obrany Vlastě Parkanové nepřiznaly vyšší odškodné za dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Soudy podle NS nezohlednily klíčové okolnosti, musejí rozhodnout znovu.

„Nahé dítě“ z přebalu alba Nevermind prohrálo spor s Nirvanou

Muž, který byl jako dítě vyfotografován na přebal alba Nevermind skupiny Nirvana, neuspěl se žalobou kvůli tomuto snímku. Plánuje se ale opět odvolat. Americkou grungovou kapelu vinil ze šíření dětské pornografie.

