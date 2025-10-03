Muž, který byl jako dítě vyfotografován na přebal alba Nevermind skupiny Nirvana, neuspěl se žalobou kvůli tomuto snímku. Plánuje se ale opět odvolat. Americkou grungovou kapelu vinil ze šíření dětské pornografie. O závěru soudu píše BBC.
„Nahé dítě“ z přebalu alba Nevermind prohrálo spor s Nirvanou
Na slavnou desku z roku 1991 byl tehdy čtyřměsíční Spencer Elden vyfocen, jak plave nahý pod vodou za dolarovou bankovkou. Album Nevermind se stalo jednou ze zásadních rockových nahrávek historie a prodalo se ho více než třicet milionů kopií, takže v povědomí lidí zůstal i tento snímek. Podle Eldena představuje dětskou pornografii.
Žaloval proto Nirvanu i fotografa Kirka Weddlea, nicméně soudce dospěl k závěru, že „ani póza, ani prostředí, ani celkový kontext nenaznačují, že přebal alba zobrazuje sexuálně explicitní chování“. Uvedl, že kromě skutečnosti, že Elden byl nahý, nic „ani zdaleka nespadalo do působnosti zákona o dětské pornografii“, přičemž srovnal snímek s fotografií koupajícího se dítěte pořízenou do rodinného alba.
Nahota neznamená nutně pornografii
Elden žalobu podal už v roce 2021 s odůvodněním, že jeho identita a jméno jsou „navždy spojeny s komerčním sexuálním vykořisťováním, kterého se jako nezletilý stal obětí a které bylo distribuováno a prodáváno po celém světě“. Fotografie nahých dětí bez sexuálního podtextu zákon obvykle za pornografii nepovažuje, upozornil v té souvislosti tehdy časopis Variety.
Elden požadoval odškodné nejméně 150 tisíc dolarů (tehdy 3,7 milionu korun) od každého, kdo se na produkci alba podílel, od samotných hudebníků přes fotografa po nahrávací a distribuční společnosti.
Soud v Los Angeles žalobu v roce 2022 zamítl, protože Elden s ní přišel po uplynutí desetileté lhůty pro podání civilní žaloby. Muž z přebalu Nevermind ale uspěl u odvolání, ani při něm ovšem soud mužovy nároky neuznal za oprávněné.
V rozporu s tvrzením v žalobě, že kvůli fotografii dlouhodobě nedokáže prožívat radost ze života, se také zdá, že se jako teenager nechal vyfotit pod vodou, ovšem oblečený do šortek a s nápisem „Nevermind“ vytetovaným na hrudníku.
Při odvolání soudce zmínil, že Elden dříve „přijal a finančně profitoval z toho, že se objevil na obalu alba“. Tyto kroky považuje za těžko slučitelné s tím, že by dnes více než třicetiletému muži v důsledku jeho fotky z dětství „vznikla vážná újma“.
Dvě stě dolarů a oběd s Cobainem
Když deska vznikala, zaujal frontmana Cobaina článek o porodu do vody a chtěl na obal nějaký podobný námět. Fotografie z databanky se mu zdála příliš drahá, proto prostřednictvím fotografa Kirka Weddla oslovili manžele Eldenovy, kteří svolili s focením svého syna v bazénu. Háček s bankovkou byly na snímek přidány až později.
Eldenovi rodiče nikdy nepodepsali žádnou smlouvu na využití fotografie. Za snímek dostali jednorázovou platbu dvě stě dolarů a slib, že frontman Nirvany Kurt Cobain s manželkou Courtney Love vezmou Spencera někdy na oběd. Soudce při odvolacím rozsudku zmínil rovněž, že rodiče na focení svého syna v roce 1991 dohlíželi a že fotograf byl navíc rodinný přítel.
Soudy nejspíš nekončí
Právníci žalované strany označili spor za „bezdůvodný“ a uvítali, že potvrzení dřívějších závěrů soudu zbavilo klienty „stigmatu falešných obvinění“.
Právní zástupce Spencera Eldena s rozhodnutím „s úctou nesouhlasí“ a plánuje se odvolat. „Dokud bude zábavní průmysl upřednostňovat zisky před soukromím, souhlasem a důstojností dětí, budeme pokračovat v našem úsilí o zvýšení povědomí a odpovědnosti,“ uvedl pro magazín Rolling Stone.