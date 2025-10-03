„Nahé dítě“ z přebalu alba Nevermind prohrálo spor s Nirvanou


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC, Variety, Rolling Stone

Muž, který byl jako dítě vyfotografován na přebal alba Nevermind skupiny Nirvana, neuspěl se žalobou kvůli tomuto snímku. Plánuje se ale opět odvolat. Americkou grungovou kapelu vinil ze šíření dětské pornografie. O závěru soudu píše BBC.

Na slavnou desku z roku 1991 byl tehdy čtyřměsíční Spencer Elden vyfocen, jak plave nahý pod vodou za dolarovou bankovkou. Album Nevermind se stalo jednou ze zásadních rockových nahrávek historie a prodalo se ho více než třicet milionů kopií, takže v povědomí lidí zůstal i tento snímek. Podle Eldena představuje dětskou pornografii.

Žaloval proto Nirvanu i fotografa Kirka Weddlea, nicméně soudce dospěl k závěru, že „ani póza, ani prostředí, ani celkový kontext nenaznačují, že přebal alba zobrazuje sexuálně explicitní chování“. Uvedl, že kromě skutečnosti, že Elden byl nahý, nic „ani zdaleka nespadalo do působnosti zákona o dětské pornografii“, přičemž srovnal snímek s fotografií koupajícího se dítěte pořízenou do rodinného alba.

Nahota neznamená nutně pornografii

Elden žalobu podal už v roce 2021 s odůvodněním, že jeho identita a jméno jsou „navždy spojeny s komerčním sexuálním vykořisťováním, kterého se jako nezletilý stal obětí a které bylo distribuováno a prodáváno po celém světě“. Fotografie nahých dětí bez sexuálního podtextu zákon obvykle za pornografii nepovažuje, upozornil v té souvislosti tehdy časopis Variety.

Elden požadoval odškodné nejméně 150 tisíc dolarů (tehdy 3,7 milionu korun) od každého, kdo se na produkci alba podílel, od samotných hudebníků přes fotografa po nahrávací a distribuční společnosti.

Soud v Los Angeles žalobu v roce 2022 zamítl, protože Elden s ní přišel po uplynutí desetileté lhůty pro podání civilní žaloby. Muž z přebalu Nevermind ale uspěl u odvolání, ani při něm ovšem soud mužovy nároky neuznal za oprávněné.

V rozporu s tvrzením v žalobě, že kvůli fotografii dlouhodobě nedokáže prožívat radost ze života, se také zdá, že se jako teenager nechal vyfotit pod vodou, ovšem oblečený do šortek a s nápisem „Nevermind“ vytetovaným na hrudníku.

Při odvolání soudce zmínil, že Elden dříve „přijal a finančně profitoval z toho, že se objevil na obalu alba“. Tyto kroky považuje za těžko slučitelné s tím, že by dnes více než třicetiletému muži v důsledku jeho fotky z dětství „vznikla vážná újma“.

Dvě stě dolarů a oběd s Cobainem

Když deska vznikala, zaujal frontmana Cobaina článek o porodu do vody a chtěl na obal nějaký podobný námět. Fotografie z databanky se mu zdála příliš drahá, proto prostřednictvím fotografa Kirka Weddla oslovili manžele Eldenovy, kteří svolili s focením svého syna v bazénu. Háček s bankovkou byly na snímek přidány až později.

Eldenovi rodiče nikdy nepodepsali žádnou smlouvu na využití fotografie. Za snímek dostali jednorázovou platbu dvě stě dolarů a slib, že frontman Nirvany Kurt Cobain s manželkou Courtney Love vezmou Spencera někdy na oběd. Soudce při odvolacím rozsudku zmínil rovněž, že rodiče na focení svého syna v roce 1991 dohlíželi a že fotograf byl navíc rodinný přítel.

Soudy nejspíš nekončí

Právníci žalované strany označili spor za „bezdůvodný“ a uvítali, že potvrzení dřívějších závěrů soudu zbavilo klienty „stigmatu falešných obvinění“.

Právní zástupce Spencera Eldena s rozhodnutím „s úctou nesouhlasí“ a plánuje se odvolat. „Dokud bude zábavní průmysl upřednostňovat zisky před soukromím, souhlasem a důstojností dětí, budeme pokračovat v našem úsilí o zvýšení povědomí a odpovědnosti,“ uvedl pro magazín Rolling Stone.

