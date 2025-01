Černá divadelní komedie zařídila setkání Cobaina s Viciousem

Ve hře britského dramatika Roye Smilese se setkává se svým životním vzorem, punkovou ikonou konce sedmdesátých let, Sidem Viciousem ze Sex Pistols. Prošel si podobným osudem jako Cobain: drogy, deprese, možná sebevražda. Kurtovi se ale v divadelní hře snaží dobrovolný odchod ze života rozmluvit.

Zpackané dětství, deprese, zdravotní problémy patří do životopisu Kurta Cobaina. A také drogy, které ho provázely vlastně celý život. Ani sláva a obdiv pro frontmana kapely Nirvana mu radost a uspokojení nepřinesly.

Marně. Cobain se v sedmadvaceti zastřelil v garáži svého domu. Zbyl po něm jen dlouhý dopis na rozloučenou. „Když člověk čte jeho dopis a podtexty v jeho písních, tak to promlouvá i dodnes,“ míní Cobainův herecký představitel Tomáš Dalecký.



„Je v tom spousta černého, situačního humoru, zároveň spousta odkazů, přesto se v tom člověk neztrácí,“ podotýká ke hře Daniel Kadlec, který hraje Viciouse. Baskytarista Sex Pistols zemřel o patnáct let dříve než Cobain, bylo mu jednadvacet let.