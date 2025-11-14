Souhrn dne
SOUHRN: Zásadní události pátku 14. listopadu


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 14. listopadu 2025.

Sněmovna volila místopředsedu a potvrzovala výbory

Dalším místopředsedou sněmovny se stal kandidát ODS Jan Skopeček, Olga Richterová (Piráti) v tajné volbě neuspěla. Poslanci ve funkcích zároveň potvrdili nově zvolené předsedy výborů. Dosavadní vládní strany oznámily, že chtějí svolat mimořádnou schůzi sněmovny ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše.

Skopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny
Schůze Poslanecké sněmovny (14. 11. 2025)


Rusové zabíjeli v Kyjevě i jinde na Ukrajině

Údery ruské invazní armády na Ukrajinu zabily osm lidí. V noci na pátek zaútočilo Rusko na Kyjev, kde zemřelo šest lidí, dalších 35 je zraněno, uvedl starosta metropole Vitalij Klyčko. Mezi raněnými jsou i děti. Další dva mrtvé hlásí Oděská oblast. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové použili k úderům na ukrajinské území zhruba 430 dronů a dvě desítky střel. Útokům čelilo údajně i Rusko, tvrzení však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí
Následky ruských útoků na Kyjev


Hegseth oznámil zahájení operace proti narkoteroristům

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve čtvrtek oznámil zahájení vojenské operace Southern Spear (Jižní kopí), která je podle něj zaměřená proti „narkoteroristům“ na západní polokouli. Hegseth to oznámil na sociální síti X s tím, že operaci nařídil americký prezident Donald Trump.

Hegseth oznámil zahájení operace proti narkoteroristům
Americký ministr obrany Pete Hegseth


Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, na místě jsou mrtví

Autobusová nehoda si v pátek odpoledne ve Stockholmu vyžádala několik mrtvých a zraněných. Dvoupatrový autobus najel ze zatím neznámé příčiny v blízkosti hlavního nádraží do zastávky. Policie potvrdila, že několik lidí na místě zahynulo a několik dalších utrpělo zranění, více podrobností ale zatím neposkytla.

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, na místě jsou mrtví
Policista stojí poblíž místa, kde autobus narazil do lidí čekajících na autobusové zastávce


Soud uložil bývalému primáři 28 let vězení

Výjimečný trest 28 let ve věznici se zvýšenou ostrahou udělil Krajský soud v Plzni jednačtyřicetiletému bývalému primáři nemocnice v Domažlicích. Shledal jej vinným z loňské vraždy milenky, z pokusu o vraždu a znásilnění další ženy. Čin spáchal podle soudu trýznivým způsobem a ze zvlášť zavrženíhodných pohnutek. Poškozeným a pozůstalým má zaplatit celkem více než pět milionů korun odškodného.

Soud uložil bývalému primáři 28 let vězení za vraždu, pokus o vraždu a znásilnění
Bývalý primář u soudu v Plzni v neprůstřelné vestě


Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii

Výjimka z amerických sankcí, kterou má na nákup ruské ropy Maďarsko, se bude vztahovat i na dodávky suroviny do bratislavské rafinerie Slovnaft. Novinářům to v pátek řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.

Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii
Ilustrační snímek


Polární vír se může zhroutit už v listopadu, předpovídají meteorologové

Polární vír se obvykle hroutí až na přelomu roku. Za posledních sedmdesát let se už v listopadu zhroutil jenom třikrát – a právě to se může stát i letos.

Polární vír se může zhroutit už v listopadu, předpovídají meteorologové
Polární vír

