SOUHRN: Zásadní události pátku 14. listopadu

Sněmovna volila místopředsedu a potvrzovala výbory
Dalším místopředsedou sněmovny se stal kandidát ODS Jan Skopeček, Olga Richterová (Piráti) v tajné volbě neuspěla. Poslanci ve funkcích zároveň potvrdili nově zvolené předsedy výborů. Dosavadní vládní strany oznámily, že chtějí svolat mimořádnou schůzi sněmovny ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše.
Rusové zabíjeli v Kyjevě i jinde na Ukrajině
Údery ruské invazní armády na Ukrajinu zabily osm lidí. V noci na pátek zaútočilo Rusko na Kyjev, kde zemřelo šest lidí, dalších 35 je zraněno, uvedl starosta metropole Vitalij Klyčko. Mezi raněnými jsou i děti. Další dva mrtvé hlásí Oděská oblast. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové použili k úderům na ukrajinské území zhruba 430 dronů a dvě desítky střel. Útokům čelilo údajně i Rusko, tvrzení však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Hegseth oznámil zahájení operace proti narkoteroristům
Americký ministr obrany Pete Hegseth ve čtvrtek oznámil zahájení vojenské operace Southern Spear (Jižní kopí), která je podle něj zaměřená proti „narkoteroristům“ na západní polokouli. Hegseth to oznámil na sociální síti X s tím, že operaci nařídil americký prezident Donald Trump.
Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, na místě jsou mrtví
Autobusová nehoda si v pátek odpoledne ve Stockholmu vyžádala několik mrtvých a zraněných. Dvoupatrový autobus najel ze zatím neznámé příčiny v blízkosti hlavního nádraží do zastávky. Policie potvrdila, že několik lidí na místě zahynulo a několik dalších utrpělo zranění, více podrobností ale zatím neposkytla.
Soud uložil bývalému primáři 28 let vězení
Výjimečný trest 28 let ve věznici se zvýšenou ostrahou udělil Krajský soud v Plzni jednačtyřicetiletému bývalému primáři nemocnice v Domažlicích. Shledal jej vinným z loňské vraždy milenky, z pokusu o vraždu a znásilnění další ženy. Čin spáchal podle soudu trýznivým způsobem a ze zvlášť zavrženíhodných pohnutek. Poškozeným a pozůstalým má zaplatit celkem více než pět milionů korun odškodného.
Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii
Výjimka z amerických sankcí, kterou má na nákup ruské ropy Maďarsko, se bude vztahovat i na dodávky suroviny do bratislavské rafinerie Slovnaft. Novinářům to v pátek řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.
Polární vír se může zhroutit už v listopadu, předpovídají meteorologové
Polární vír se obvykle hroutí až na přelomu roku. Za posledních sedmdesát let se už v listopadu zhroutil jenom třikrát – a právě to se může stát i letos.