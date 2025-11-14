Hegseth oznámil zahájení operace proti narkoteroristům

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve čtvrtek oznámil zahájení vojenské operace Southern Spear (Jižní kopí), která je podle něj zaměřená proti narkoteroristům na západní polokouli. Hegseth to oznámil na sociální síti X s tím, že operaci nařídil americký prezident Donald Trump.
Mise má podle Hegsetha „bránit vlast“ a odstranit „narkoteroristy“ ze západní polokoule, která budou Spojené státy chránit, protože je jejich sousedem. Více podrobností ohledně operace ministr nicméně neuvedl. Misi povede velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.
Spojené státy začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Při těchto úderech dosud zahynulo 76 osob. Prezident Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v říjnu Spojené státy vyzval, aby údery proti lodím ukončily. Útoky zároveň označil za mimosoudní popravy.