SOUHRN: Zásadní události neděle 9. listopadu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 9. listopadu 2025.

Supertajfun udeřil na Filipíny

Supertajfun Fung-wong si na Filipínách vyžádal první oběti. Souostroví, které se stále potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, může zasáhnout vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Tamní úřady už v rizikových oblastech evakuovaly téměř 1,2 milionu lidí.

Více k tématu
Supertajfun udeřil na Filipíny
Na Filipínách udeřil supertajfun


ČEZ zlevní elektřinu a plyn

Energetická společnost ČEZ oznámila, že od začátku příštího roku zlevní dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 korun za spotřebovanou megawatthodinu, cenu plynu pak o 70 korun. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé.

Více k tématu
ČEZ zlevní elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníků
Ilustrační foto


Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti

Ruskem okupovaná Záporožská jaderná elektrárna na Ukrajině získala po dokončení oprav druhého přenosového vedení poprvé po šesti měsících přístup k záložnímu napájení ze sítě. Napsal to server Ukrajinska pravda s odkazem na zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Více k tématu
Jaderná elektrárna v Záporoží má po půl roce přístup k síti
Záporožská jaderná elektrárna


Před sto lety vznikly jednotky SS. Zavraždily čtrnáct milionů lidí

Nacistické oddíly SS vznikly před sto lety jako osobní stráž Adolfa Hitlera a vedení nacistické strany NSDAP. Z malé bojůvky, složené především z urostlých boxerů a bitkařů z mnichovských hospod a barů, se během dvaceti let vytvořila elitní jednotka nacistické moci, která se stala symbolem teroru, vyvražďování i holocaustu. SS se podle některých údajů podílela na vyvraždění až čtrnácti milionů lidí. V norimberském procesu byla označena jako zločinecká organizace.

Více k tématu
Před sto lety vznikly jednotky SS. Zavraždily čtrnáct milionů lidí
Německý generál jednotek SS Sepp Dietrich

