Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 12. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události neděle 12. října
Macinka: Filip Turek je ikonickou postavou Motoristů, trváme na něm
Pokud budou Motoristé nominovat své kandidáty do vznikající vlády, budou to zvolení poslanci, řekl v Otázkách Václava Moravce předseda strany Petr Macinka s tím, že jinak v kabinetu Andreje Babiše (ANO) nebudou. Kandidát na ministra zahraničí Filip Turek (za Motoristy) je podle něj ikonickou postavou strany. Motoristé v pondělí podají podle Macinky trestní oznámení na Deník N kvůli článku, podle kterého Turek zveřejňoval na sociálních sítích rasistické výroky. Deník N si za článkem pevně stojí.
Propouštění izraelských rukojmí má začít v pondělí brzy ráno
Propouštění izraelských rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy začne v pondělí brzy ráno. Všech dvacet živých rukojmí by mělo být propuštěno najednou. Oznámila to v neděli podle agentury Reuters mluvčí izraelské vlády. Nejmenovaný vysoký činitel Hamásu řekl, že rukojmí budou propuštěna ve třech lokacích.
Většina obyvatel se přiklání k Babišovu vydání ke stíhání, ukázal průzkum
Většina obyvatel se přiklání k tomu, aby sněmovna vydala předsedu ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi, jehož výsledky byly zveřejněny v Otázkách Václava Moravce. Pro Babišovo vydání se vyslovilo v průzkumu 56 procent respondentů, proti 41 procent oslovených lidí.
Odvolací soud odmítl Trumpovu žádost o nasazení Národní gardy do Chicaga
Odvolací soud ve Spojených státech odmítl žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa o nasazení Národní gardy do Chicaga, píší agentury Reuters a AFP. Potvrdil tak rozhodnutí soudu nižší instance z tohoto týdne, který vyslání Národní gardy do téměř třímilionového města dočasně zakázal.
Čína v reakci na nová cla obvinila USA ze zvyšování obchodního napětí
Čína označila nejnovější cla amerického prezidenta Donalda Trumpa na čínské zboží za pokrytecká. Čínské ministerstvo obchodu upozornilo, že zavedlo omezení vývozu vzácných zemin a zařízení pro jejich zpracování, ale nezavedlo nová cla na americké výrobky. Trump v pátek reagoval na vývozní omezení Pekingu zavedením dodatečných cel na čínské zboží ve výši sta procent a novými vývozními omezeními na kritický software. Opatření mají vstoupit v platnost od 1. listopadu.
Největší netopýr Evropy loví i žere ptáky v letu
Zatímco většina netopýrů se živí hmyzem, netopýr obrovský si nejraději pochutnává na drobných ptácích, jako jsou například červenky. Vědci teď poprvé prokázali, jak je loví.