Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 9. října 2025.
SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 9. října
Izrael a Hamás podepsaly první fázi mírové dohody
Dohoda o příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás vstoupila v platnost, píší egyptská média. Obě strany souhlasily s první fází mírového plánu, který dříve oznámil americký prezident Donald Trump. Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ale uvedla, že klid zbraní začne platit až během 24 hodin po schválení dohody vládou židovského státu. Ta se má sejít ve čtvrtek vpodvečer. Prozatím se v Pásmu Gazy dál bojuje. Podle Trumpa budou izraelská rukojmí zadržovaná Hamásem propuštěna na začátku příštího týdne.
Vznik vlády nelze uspěchat, uvedl Pavel po setkání s Babišem
Proces vzniku vlády není možné uspěchat, zdůraznil prezident Petr Pavel po schůzce s šéfem ANO Andrejem Babišem. Pavel zopakoval, že za zásadní považuje ukotvení Česka v NATO a Evropské unii, zachování institucí demokratického státu či nezávislost médií veřejné služby. Babiš věří, že se podaří mít do pátku rozdělená ministerstva. Předeslal, že víceméně už existuje dohoda o sněmovních výborech. Šéf ANO také ve čtvrtek hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Nobelovu cenu za literaturu získal László Krasznahorkai
Laureátem Nobelovy ceny za literaturu za rok 2025 se stal maďarský prozaik László Krasznahorkai. Obdržel ji za „působivé a vizionářské dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění“.
Nejvyšší soud přerušil Kratochvílové výkon trestu
Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové výkon trestu. Důvodem je to, že zatím nepadlo rozhodnutí o dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Kratochvílová si má odpykat šest let kvůli zmanipulovaným sportovním dotacím. Do výkonu trestu nastoupila v pondělí, nyní se dostane znovu na svobodu. O rozhodnutí NS informovala jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.
Projednání „chat control“ se odkládá
Návrh na sledování on-line komunikace lidí namířený proti dětské pornografii a zneužívání dětí se nebude projednávat na úterním zasedání unijních ministrů vnitra, jak bylo původně plánováno. Dánské předsednictví v Radě EU téma z jednání stáhlo s tím, že už na jednání velvyslanců při EU tento týden bylo jasné, že pro schválení nařízení není dostatečná podpora, potvrdily diplomatické zdroje. Proti návrhu se staví i Česká republika.
Po Marsu se prohánějí tisíce rudých tornád
Astronomové z Evropské kosmické agentury pomocí nových metod prostudovali snímky Marsu. Odhalili na nich přes tisíc vzdušných vírů připomínajících tornáda. Podle nové studie by mohly způsobit problémy budoucím misím.