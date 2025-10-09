Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové výkon trestu. Důvodem je to, že zatím nepadlo rozhodnutí o dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Kratochvílová si má odpykat šest let kvůli zmanipulovaným sportovním dotacím. Do výkonu trestu nastoupila v pondělí, nyní se dostane znovu na svobodu. O rozhodnutí NS informovala jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.
Nejvyšší soud přerušil Kratochvílové výkon trestu
Zásah NS je reakcí na složitou procesní situaci. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířila Kratochvílová do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, včetně rozsudku, který je podkladem pro výkon trestu.
„Nejvyšší soud považuje za nezbytné, aby nedocházelo k výkonu trestu za situace, kdy teprve budou posuzovány pro meritorní rozhodnutí ve věci zásadní právní a procesní námitky uplatněné v dovolání nejvyššího státního zástupce,“ informovala Tomíčková.
Spolu s Kratochvílovou byl odsouzen také bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta, jenž dostal 5,5 roku vězení. Nástup do vězení má odložený ze zdravotních důvodů a jeho situací se NS nyní nezabýval.
Zmanipulované dotace
Pelta s Kratochvílovou podle verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení peněz ministerstva školství osmnácti konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval.
Bývalá náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže sociálnědemokratické ministryně školství Kateřiny Valachové na ministerstvu pracovala od roku 2015. Předtím působila v řadě řídicích funkcí mimo jiné na úřadu vlády a ministerstvu vnitra. Pracovala i v Komoře daňových poradců a v soukromé sféře.
Obžaloba původně mířila nejen na Peltu s Kratochvílovou, ale kvůli údajnému rozsáhlejšímu zmanipulování dotací také na předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče, šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízu, ČUS a Fotbalovou asociaci ČR.
V této části případu soudy všechny obžalované včetně Pelty s Kratochvílovou osvobodily s tím, že popsané skutky se sice staly, nejsou ale trestnými činy. Právě proti tomuto zprošťujícímu rozhodnutí míří dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Stříže, které však dostal NS na stůl teprve v těchto dnech.