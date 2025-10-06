Bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová v pondělí nastoupila do vězení, informoval její advokát Petr Toman. Má si odpykat šest let. Spolu s ní byl odsouzen bývalý šéf tuzemského fotbalu Miroslav Pelta, jenž dostal 5,5 roku vězení. Peltovi v pondělí soud odložil termín nástupu k výkonu trestu do pátku.
Kratochvílová z kauzy sportovních dotací nastoupila do vězení
Kratochvílová nastoupila do brněnského vězení, které ale není ženskou věznicí, jen je nástupním místem. Čeká ji přesun do jiné káznice. „Mohu potvrdit, že Simona Kratochvílová do věznice nastoupila,“ uvedl Toman.
Bývalá náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže sociálnědemokratické ministryně školství Kateřiny Valachové na ministerstvu pracovala od roku 2015. Předtím působila v řadě řídicích funkcí mimo jiné na úřadu vlády a v resortu vnitra. Působila i v Komoře daňových poradců a v soukromé sféře. Policie ji obvinila spolu s Peltou, skončila ve vazbě a z funkce na ministerstvu musela odejít.
Peltovi v pondělí soud odložil termín nástupu k výkonu trestu do pátku, důvodem jsou jeho zdravotní problémy, je v nemocnici.
Pelta a jeho tehdejší milenka Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací osmnácti žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta údajně Kratochvílové předložil seznam žádostí, které preferoval. Oba vinu dlouhodobě popírají.
Soudy vyšly z policejních odposlechů z bytu, kde se milenci scházeli, dále z výpovědí svědků i z listinných důkazů. Dvojici uznaly vinnou z pokusu o tři trestné činy – zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta Kratochvílovou podle verdiktu k těmto skutkům navedl.