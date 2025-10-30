SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 30. října


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 30. října 2025.

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching v noci na čtvrtek SEČ jednali v jihokorejském Pusanu. Po necelých dvou hodinách oba lídři místo konání schůzky opustili, aniž by vydali prohlášení. Trump dle Reuters později na palubě svého prezidentského speciálu Air Force One označil schůzku za „úžasnou“. Sdělil, že byly urovnány všechny otázky kolem vzácných zemin a cla na čínské zboží se sníží na 47 procent z 57. Uvedl také, že USA budou s Čínou spolupracovat na řešení ruské války proti Ukrajině. O Tchaj-wanu nemluvili.

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné". O Tchaj-wanu nemluvili
Americký prezident Donald Trump se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem (30. října 2025)


Okamura v čele sněmovny. Poslanci nové koalice kvůli němu podepíší závazek

Všech 108 poslanců vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, v kterém se zavážou zvolit šéfa SPD Tomia Okamuru předsedou sněmovny, napsal server iDNES.cz. Okamurův protikandidát Jan Bartošek (KDU-ČSL) bude mít zřejmě podporu většiny končící vládní koalice, která má v dolní komoře menšinu. Kandidát lidovců řekl, že část jednání má ještě před sebou.

Okamura v čele sněmovny. Poslanci nové koalice kvůli němu podepíší závazek
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura


Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Po sečtení více než 99 procent hlasů odevzdaných v nizozemských parlamentních volbách jsou výsledky protiimigrační Strany pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse a středově-liberální strany D66 shodné – 16,7 procenta. Těsný náskok v počtu hlasů drží PVV. Podle aktualizovaných propočtů veřejnoprávní televize NOS budou mít ve stopadesátičlenné dolní komoře obě strany každá 26 křesel.

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili
Geert Wilders


Regulovaná složka ceny energií pro domácnosti má stoupnout i o stovky korun

Regulovaná složka ceny energií pro domácnosti příští rok stoupne v průměru o stovky korun. Počítá s tím návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ), k němuž úřad zahájil konzultace. Část ceny elektřiny pro domácnosti určovaná státem by podle něj měla oproti letošku vzrůst o 2,7 procenta, u plynu o 4,7 procenta. Nejde ale zatím o finální ceny, jejich výše se ještě může výrazně změnit, řekl předseda Rady ERÚ Jan Šefránek.

Regulovaná složka ceny energií pro domácnosti má stoupnout i o stovky korun
Ilustrační snímek


Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

V příštích pěti týdnech dorazí do Česka mimořádná dodávka 125 tisíc vakcín proti žloutence typu A pro děti i dospělé. Tento týden se do ordinací rozváží dalších dvacet tisíc dříve objednaných dávek, sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A
Vakcíny, ilustrační foto


Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní. Trump to oznámil poté, co ruský vůdce Vladimir Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem zvanou Poseidon, která je schopna nést jadernou hlavici. Trumpovo nařízení je odklonem od dlouholeté americké politiky v oblasti jaderných zbraní. USA naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992.

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní
Americký prezident Donald Trump


Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru

Francouzská policie zadržela dalších pět podezřelých v souvislosti s loupeží šperků v Louvru. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na francouzskou rozhlasovou stanici RTL. Skupina zlodějů převlečená za dělníky v neděli 19. října pronikla do pařížského muzea a uloupila z něj klenoty v hodnotě odhadem až přes sto milionů eur (přes 2,4 miliardy korun).

Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru
Policie u Louvru


Afghánec, který útočil v Aschaffenburgu, bude umístěn na neurčito na psychiatrii

Afghánec, který letos v lednu zaútočil v parku v bavorském městě Aschaffenburg nožem na skupinu dětí a dva lidi zabil, bude umístěn na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice. O rozhodnutí soudu informuje agentura DPA. Podle znaleckého posudku je muž psychicky nemocný, trpí paranoidní schizofrenií a v době činu byl nepříčetný.

Afghánec, který útočil v Aschaffenburgu, bude umístěn na neuročito na psychiatrii
Útočník z Aschaffenburgu u soudu (16. říjen 2025)


Nápor únavy fyzicky mění mozek, ukázal výzkum

Výpadky pozornosti u lidí s nedostatkem spánku souvisejí s vlnami v mozkomíšním moku, zjistily vědkyně z Massachusettského technologického institutu (MIT) v Bostonu. S pomocí snímků mozku odhalily změny, které se projeví, když unavení lidé přestávají vnímat. Studie zveřejněná v odborném časopise Nature Neuroscience ukázala, že za výpadky pozornosti se skrývá více, než se na první pohled zdá.

Nápor únavy fyzicky mění mozek, ukázal výzkum
Mozek zobrazený pomocí technologie MRI

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 30. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 30. října 2025.
před 21 mminutami

