Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru


Francouzská policie zadržela dalších pět podezřelých v souvislosti s loupeží šperků v Louvru. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na francouzskou rozhlasovou stanici RTL. Skupina zlodějů v neděli 19. října pronikla do pařížského muzea a uloupila z něj klenoty v hodnotě odhadem až přes sto milionů eur (přes 2,4 miliardy korun).

Stanice BFM dříve informovala, že byla ve středu večer v pařížské oblasti zatčena další osoba a že tento muž je podezřelý z přítomnosti na místě činu v den, kdy k loupeži došlo.

Dva muži zatčení už minulý víkend se „částečně přiznali“ ke své účasti na činu, uvedla ve středu pařížská prokurátorka Laure Beccuauová. Podezřelí čelí předběžnému obvinění z loupeže spáchané organizovanou skupinou, za což ve Francii hrozí až 15 let vězení, a z trestného spolčení, za které jim může soudce udělit až deset let odnětí svobody.

Loupež trvala pár minut

Skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a zmocnila se šperků, které se zatím nepodařilo najít. Loupež trvala pouhých sedm až osm minut a bezpečnostní kamery zachytily čtyři pachatele, napsala dříve AFP. Podle ní z místa činu odjeli na dvou skútrech.

Ukradené šperky z Louvru se zřejmě nepodaří zachránit
Pohled na uzavřené muzeum Louvre

Případ vyvolal světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři vyvolanou nedostatečnou ochranou uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.

Minulý týden francouzská média informovala, že z Louvru bylo několik cenností kvůli bezpečnosti přemístěno do trezoru francouzské centrální banky, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně 90 procent francouzských zlatých rezerv.

