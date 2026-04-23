SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 23. dubna

Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 23. dubna 2026.
Úvodem k zestátnění ČEZu má být nová dceřiná firma
Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k připravovanému zestátnění firmy.
Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku
Členské státy EU finálně schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), oznámilo kyperské předsednictví. Maďarsko již ve středu stáhlo svou blokaci a následovala takzvaná písemná procedura. Unijní státy finálně schválily rovněž dvacátý balík sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Maďarsko a Slovensko již ve středu uvedly, že nebudou nová omezení blokovat, jestliže bude ruská ropa opět proudit ropovodem Družba do obou zemí.
Veterináři zakazují prodej 44 kojeneckých výživ kvůli toxinu
Státní veterinární správa (SVS) zakazuje v Česku prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od tuctu různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu, informovala ve čtvrtek SVS. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z výživ na skladě, je musí neškodně odstranit nebo vrátit výrobci. Pokud mají výživu lidé doma, neměli by ji podávat kojencům a mohou ji vrátit v místě nákupu. Za porušení zákazu distribuce hrozí až dvoumilionová pokuta.
Babiš a Pavel se sejdou ohledně účasti na summitu NATO 8. května, řekl premiér
Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) sejde 8. května ráno. Termín schůzky, na které mají hovořit o účasti na summitu NATO, sdělil ve čtvrtek Babiš během tiskové konference před odletem na neformální jednání premiérů Evropské unie. Ke sporu o to, kdo bude Česko v létě reprezentovat na aliančním summitu, se Babiš blíže nevyjádřil. Pavel naopak reagoval, že nevidí alternativu k dosavadnímu postupu, kdy se účastnil summitů NATO a prezentoval mandát vlády.
Sněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry
Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, ve čtvrtek podpořila sněmovna. Poslanci schválili i zavedení doplňovacích komunálních voleb. Odpoledne se věnují ústním interpelacím.
Archeologové objevili v Egyptě mumii. V břiše měla zašitou Iliadu
Španělští archeologové objevili v Egyptě papyrus s kopií Homérovy Iliady uvnitř mumie pohřbené před 1600 lety v římském období, uvedl server The Independent. Jedná se o první případ, kdy vědci objevili řecké literární dílo spojené s mumifikací. U mumií se běžně nalézaly spíše magické texty obsahující rituální praktiky psané v řečtině.