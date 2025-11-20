SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 20. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 20. listopadu 2025.
Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se brzy ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Desítky lidí se zranily, několik z nich těžce. Policie zahájí trestní řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení. Předběžná škoda je 150 milionů korun. Provoz na trati byl obnoven před 15:00, výluka trvala více než osm hodin.
Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích
Předseda Motoristů Petr Macinka na Pražském hradě jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem rozhovoru podle šéfa Motoristů byli i kandidáti na ministry vznikající vlády. Oba muži diskutovali také o programovém prohlášení vznikajícího kabinetu. Bližší detaily k výsledkům jednání Macinka sdělit nechtěl. Neřekl ani, zda platí dřívější prohlášení Motoristů, že trvají na tom, že součástí příští vlády musí být Filip Turek (za Motoristy).
EU schválila na návrh Česka sankce proti deseti Rusům
Unijní ministři zahraničí schválili uvalení sankcí na dalších deset osob v souvislosti s porušováním lidských práv v Rusku. Jedná se mimo jiné o představitele ruského vězeňského systému zodpovědné za systematické mučení a nelidské zacházení s ukrajinskými zajatci, které často skončilo úmrtím zadržovaných jako v případě ukrajinské novinářky Viktorie Roščynové. Zařazení dotyčných na unijní sankční seznam navrhlo Česko.
Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze sabotáže na železnici
Polské ministerstvo zahraničí předalo běloruským diplomatům nótu požadující vydání dvou podezřelých z víkendové sabotáže na polské železnici sloužící mimo jiné k přepravě zbraní na Ukrajinu, uvedla agentura PAP s odvoláním na mluvčího polské diplomacie. Běloruský chargé d’affaires podle mluvčího nótu převzal ve středu.
Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt
Pražská Technická správa komunikací (TSK) kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032, informoval na jednání městského zastupitelstva ředitel TSK Filip Hájek.
Vakcíny nezpůsobují autismus, uvádělo roky CDC. Teď postoj změnilo
Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nově na svých webových stránkách označuje tvrzení, že vakcíny nezpůsobují autismus, za nepodložené důkazy. Web CDC rovněž uvádí, že studie ukazující na spojitost vakcín s autismem zdravotnické úřady do nynějška ignorovaly. Na změnu přístupu upozornila agentura Reuters. Doposud přitom CDC uvádělo, že studie souvislost mezi očkováním a autismem neprokázaly.