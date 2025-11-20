SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 20. listopadu


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 20. listopadu 2025.

Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se brzy ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Desítky lidí se zranily, několik z nich těžce. Policie zahájí trestní řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení. Předběžná škoda je 150 milionů korun. Provoz na trati byl obnoven před 15:00, výluka trvala více než osm hodin.

Více k tématu
Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se srazil rychlík s osobním vlakem


Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích

Předseda Motoristů Petr Macinka na Pražském hradě jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem rozhovoru podle šéfa Motoristů byli i kandidáti na ministry vznikající vlády. Oba muži diskutovali také o programovém prohlášení vznikajícího kabinetu. Bližší detaily k výsledkům jednání Macinka sdělit nechtěl. Neřekl ani, zda platí dřívější prohlášení Motoristů, že trvají na tom, že součástí příští vlády musí být Filip Turek (za Motoristy).

Více k tématu
Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích
Šéf Motoristů Petr Macinka


EU schválila na návrh Česka sankce proti deseti Rusům

Unijní ministři zahraničí schválili uvalení sankcí na dalších deset osob v souvislosti s porušováním lidských práv v Rusku. Jedná se mimo jiné o představitele ruského vězeňského systému zodpovědné za systematické mučení a nelidské zacházení s ukrajinskými zajatci, které často skončilo úmrtím zadržovaných jako v případě ukrajinské novinářky Viktorie Roščynové. Zařazení dotyčných na unijní sankční seznam navrhlo Česko.

Více k tématu
EU schválila na návrh Česka sankce proti deseti Rusům
Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová (vlevo) hovoří s kyperským ministrem zahraničí Constantinosem Kombosem (uprostřed) a maltským ministrem zahraničí Ianem Borgem (vpravo) při příjezdu na zasedání Rady EU pro obecné záležitosti v budově Evropské rady v Bruselu


Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze sabotáže na železnici

Polské ministerstvo zahraničí předalo běloruským diplomatům nótu požadující vydání dvou podezřelých z víkendové sabotáže na polské železnici sloužící mimo jiné k přepravě zbraní na Ukrajinu, uvedla agentura PAP s odvoláním na mluvčího polské diplomacie. Běloruský chargé d’affaires podle mluvčího nótu převzal ve středu.

Více k tématu
Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze sabotáže na železnici
Místo výbuchu na železniční trati Varšava–Lublin u obce Mika, Polsko (16. listopadu 2025)


Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt

Pražská Technická správa komunikací (TSK) kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032, informoval na jednání městského zastupitelstva ředitel TSK Filip Hájek.

Více k tématu
Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt
Libeňský most (snímek z 13. května 2025)


Vakcíny nezpůsobují autismus, uvádělo roky CDC. Teď postoj změnilo

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nově na svých webových stránkách označuje tvrzení, že vakcíny nezpůsobují autismus, za nepodložené důkazy. Web CDC rovněž uvádí, že studie ukazující na spojitost vakcín s autismem zdravotnické úřady do nynějška ignorovaly. Na změnu přístupu upozornila agentura Reuters. Doposud přitom CDC uvádělo, že studie souvislost mezi očkováním a autismem neprokázaly.

Více k tématu
Vakcíny nezpůsobují autismus, uvádělo roky CDC. Teď postoj změnilo
Ilustrační foto

Výběr redakce

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

15:21Aktualizovánopřed 33 mminutami
Ve škole v Hradci Králové se popálili tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici

Ve škole v Hradci Králové se popálili tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici

16:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt

Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt

před 1 hhodinou
EU schválila na návrh Česka sankce proti deseti Rusům

EU schválila na návrh Česka sankce proti deseti Rusům

15:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných

Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných

07:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích

Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích

11:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán

„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán

10:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

13:09Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 20. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 20. listopadu 2025.
před 15 mminutami

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 20. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 19. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 19. listopadu 2025.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 18. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 18. listopadu 2025.
18. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 17. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 17. listopadu 2025.
17. 11. 2025Aktualizováno17. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události neděle 16. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 16. listopadu 2025.
16. 11. 2025Aktualizováno16. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události soboty 15. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 15. listopadu 2025.
15. 11. 2025Aktualizováno15. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pátku 14. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 14. listopadu 2025.
14. 11. 2025
Načítání...