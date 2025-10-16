SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 16. října


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 16. října 2025.

Senát schválil nominace Bartoně a Smolka na ústavní soudce

Expert na ústavní právo Michal Bartoň i odborník na právo EU Martin Smolek se letos stanou novými ústavními soudci. Senát jejich nominaci v tajných volbách schválil. 

Senát schválil nominace Bartoně a Smolka na ústavní soudce
Padly dva rozsudky ve sporech SPD s ministerstvem vnitra

Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Pravomocně to potvrdil odvolací Městský soud v Praze. Omluvu soud hnutí nepřiznal. Žaloba se ale týká jen jedné konkrétní zprávy, SPD podalo kvůli zařazení do několika zpráv o extremismu z různých let více žalob. Obvodní soud pro Prahu 7 jednu z nich nepravomocně zamítl.

Vnitro porušilo práva SPD, když ho zařadilo do jedné ze zpráv o extremismu, potvrdil odvolací soud
Policie obvinila hejtmana Půtu z neoznámení trestného činu

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu. Podle policie měl dostat nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil.

Policie obvinila hejtmana Půtu z neoznámení trestného činu
Izrael identifikoval další těla rukojmí

Izraelská armáda potvrdila identitu dvou rukojmí, jejichž pozůstatky ve středu Izraeli předali teroristé z Hamásu. Píše to server The Times of Israel. Jednou z obětí je žena.

Izrael identifikoval další těla rukojmí. Jedno patří ženě
Pařížská dohoda může omezit počet horkých dnů v průměru o 57 ročně

Pařížská dohoda z roku 2015 by mohla globálně pomoci vyhnout se 57 horkým dnům, pokud země dodrží plány na snížení emisí a omezí oteplování v tomto století na 2,6 stupně Celsia, vyplývá z nové studie. Zpráva organizací Climate Central a World Weather Attribution ukazuje, že historická dohoda může pomoci světu směřovat k bezpečnějšímu klimatu.

Pařížská dohoda může omezit počet horkých dnů v průměru o 57 ročně, říká nová studie
