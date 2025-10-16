SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 16. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 16. října 2025.
Senát schválil nominace Bartoně a Smolka na ústavní soudce
Expert na ústavní právo Michal Bartoň i odborník na právo EU Martin Smolek se letos stanou novými ústavními soudci. Senát jejich nominaci v tajných volbách schválil.
Padly dva rozsudky ve sporech SPD s ministerstvem vnitra
Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Pravomocně to potvrdil odvolací Městský soud v Praze. Omluvu soud hnutí nepřiznal. Žaloba se ale týká jen jedné konkrétní zprávy, SPD podalo kvůli zařazení do několika zpráv o extremismu z různých let více žalob. Obvodní soud pro Prahu 7 jednu z nich nepravomocně zamítl.
Policie obvinila hejtmana Půtu z neoznámení trestného činu
Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu. Podle policie měl dostat nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil.
Izrael identifikoval další těla rukojmí
Izraelská armáda potvrdila identitu dvou rukojmí, jejichž pozůstatky ve středu Izraeli předali teroristé z Hamásu. Píše to server The Times of Israel. Jednou z obětí je žena.
Pařížská dohoda může omezit počet horkých dnů v průměru o 57 ročně
Pařížská dohoda z roku 2015 by mohla globálně pomoci vyhnout se 57 horkým dnům, pokud země dodrží plány na snížení emisí a omezí oteplování v tomto století na 2,6 stupně Celsia, vyplývá z nové studie. Zpráva organizací Climate Central a World Weather Attribution ukazuje, že historická dohoda může pomoci světu směřovat k bezpečnějšímu klimatu.