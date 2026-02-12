SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 12. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 12. února 2026.
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl po sporu o helmu s fotografiemi sportovců zabitých během ruské vojenské agrese diskvalifikován z olympijského závodu. Na start chtěl jít navzdory zákazu Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Podle výboru porušil pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. Ukrajinský tým se chce odvolat k arbitrážnímu soudu.
Vláda USA oznámila konec imigračního zásahu v Minnesotě
Zásah proti imigrantům v Minnesotě se chýlí ke konci, uvedl ve čtvrtek šéf Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Tom Homan. Operace zaměřená na nelegální migraci vedla k masovému zadržování lidí, rozsáhlým protestům a ke smrti dvou osob, které zastřelili federální agenti. Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz již v úterý řekl, že očekává ukončení zátahu v řádu dní.
V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka
U uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě byla potvrzena ptačí chřipka, informovala ve čtvrtek Státní veterinární správa. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co zoo nahlásila postupný úhyn několika ptáků v některých expozicích. Veterináři ve spolupráci se zoologickou zahradou přijmou mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit šíření nákazy. Zoo v důsledku opatření dočasně přesunula ptáky z otevřených venkovních expozic do zabezpečených prostor.
Rusko zablokovalo WhatsApp, doporučilo vlastní aplikaci
Rusko zcela zablokovalo americkou komunikační platformu WhatsApp. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nedodržovala ruské zákony. Lidem doporučil ruskou aplikaci MAX. Kritici tvrdí, že tato platforma ruské vládě umožňuje uživatele sledovat. Úřady to popírají.
Evropští lídři řešili konkurenceschopnost
Lídři zemí EU se sešli na belgickém zámečku Alden Biesen k neformálnímu summitu, na němž jednali o konkurenceschopnosti. Český premiér Andrej Babiš (ANO) před schůzkou řekl, že jedinou věcí, která může okamžitě zachránit evropský průmysl, je revize systému emisních povolenek EU ETS. V současnosti jsou podle něj vidět jen slova, nikoli činy a evropský i český průmysl tak ztrácí.
Jednali ministři obrany zemí NATO
Transatlantická vazba zůstává silná, řekl po jednání ministrů obrany Aliance šéf NATO Mark Rutte. Podle něj se daří dávat víc na obranu, kromě investic je ale třeba navýšit i výrobu. USA chtějí vyváženější NATO 3.0, řekl zase náměstek ministra obrany USA Elbridge Colby. Ministři jednali rovněž o pomoci Kyjevu, kterou je podle Rutteho třeba navýšit. Česko na summitu poprvé zastupoval nový ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Sněmovna reprezentantů USA odhlasovala zrušení cel vůči Kanadě, na řadě je Senát
Americká Sněmovna reprezentantů v noci na čtvrtek těsnou většinou odsouhlasila rezoluci, která chce zrušit dovozní cla prezidenta Donalda Trumpa vůči Kanadě. Napsala to agentura AP, podle níž jde o vzácný, i když převážně symbolický projev nesouhlasu s agendou Bílého domu. Usnesení nyní zamíří do Senátu a po případném schválení k Trumpovi, který jej s největší pravděpodobností vetuje. Trump už v reakci republikánským zákonodárcům v obou komorách pohrozil neurčitými následky, pokud se pro návrh vysloví.
Velkou část uhlí a plynu může dle analýzy nahradit geotermální energie
Nová zpráva analytické společnosti Ember ukazuje, že technologický pokrok v oblasti hlubinného vrtání má potenciál proměnit geotermální energii z okrajového v jeden z hlavních zdrojů energie. Mohla by poskytnout stabilní, neustále dostupnou alternativu k fosilním palivům za méně než sto eur za megawatthodinu – což je cena elektřiny z uhlí a plynu.