Diktátoři zhasínají, my rozsvěcíme, Slovensko bedlivě sledujeme, říká prezident Svobodné Evropy

Simona Schröderová

před 32 m minutami | Zdroj: ČT24

Prezident Rádia Svobodná Evropa Stephen Capus

„Diktátoři se pokouší zhasnout světla, my zase rádi osvětlujeme, co se skutečně děje,“ popsal prezident Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda (RFE/RL) zásadní poslání této organizace. Stephen Capus pozici zastává od letošního ledna, v minulosti působil také jako hlavní poradce Agentury Spojených států pro globální média (USAGM). V podcastu Background ČT24 okomentoval mimo jiné situaci na Slovensku.

Rádio Svobodná Evropa (RFE) vzniklo v 50. letech minulého století s cílem poskytovat svobodné a nezávislé zpravodajství lidem za železnou oponou. Po jejím pádu RFE postupně přestalo vysílat do zemí bývalého východního bloku, v uplynulých letech se ale do některých z těchto zemí zase vrátilo. Organizace to odůvodňuje omezováním svobody médií. V září 2020 kvůli tomu obnovilo vysílání do Maďarska. „Nebyl to jen prezident organizace, kdo se tak rozhodl. Byl to uvážlivý proces, lidé se dlouho a tvrdě přeli o to, zda má smysl vracet se do Maďarska. Nakonec ta potřeba byla zcela jasná,“ míní Capus.

„Bedlivě sledujeme, co se děje na Slovensku, ale neoznamujeme teď žádné nové záměry,“ odpovídá Capus na otázku, zda se rádio chystá obnovit vysílání i u českých sousedů. „Ale znepokojuje nás to všude tam, kde dochází k narušování svobody tisku, nebo kde to hrozí. Věříme v nezávislost veřejnoprávních médií. Věříme, že by měla fungovat bez politických zásahů a bez hrozby, že budou potrestána jen za práci nezávislých novinářů,“ dodal. Hlad po faktech Rádiu se dál daří dostávat zpravodajství i k publiku v Rusku, kde jej tamní úřady nedávno zařadily na seznam nežádoucích organizací. „Vše je kvůli tomu složitější, ale můžu říct, že nás nic neodradí od zásadního poslání této organizace. Autokraté a diktátoři chtějí zhasnout světla, my je rádi znovu rozsvěcujeme a osvětlujeme to, co se skutečně děje. Tyto typy zákonů věci stěžují, ale nejsou kvůli nim nemožné,“ vysvětlil Capus.

Prezident Svobodné Evropy se zamyslel také nad tím, jaká je po obsahu RFE u rusky hovořícího publika poptávka. Například ve dnech po smrti opozičního politika Alexeje Navalného zaznamenalo RFE rekordní zájem. V té době se také konaly ruské „prezidentské volby“. „Znamená to, že lidé jsou hladoví po faktických informacích,“ zhodnotil Capus. „Koneckonců, je to buď náš způsob nezávislého zpravodajství, nebo státní média.“ Kreml bere novináře jako rukojmí, říká Capus Aktuální situace v Rusku má přímý dopad i na redakci RFE. Už zhruba dvě stovky dní v zemi zadržují americko-ruskou novinářku Alsu Kurmaševovou, která dlouhodobě žije v Praze. Ruské úřady to odůvodňují tím, že se sama nezaregistrovala jako „zahraniční agent“. „Chybí nám každý den, děláme vše, co je v našich silách, abychom se pokusili zajistit její propuštění. Její osud je v rukou ruské vlády a oni to vědí. To je hlavní důvod, proč berou rukojmí. Je to strašná, nenávistná taktika uvěznit někoho prostě proto, že je Američan nebo novinář. Vidíme, že se to děje stále častěji.“

Kurmaševová není jedinou uvězněnou novinářkou organizace. „Alsu je jedním ze čtyř novinářů, které teď máme uvězněné,“ shrnul Capus. Zatímco Kurmaševová byla zatčena v Kazani, dva novináře zadržují v Bělorusku, jednoho pak na Ruskem okupovaném Krymu. Situací novinářů se zabývá i Česko. „České úřady, zejména ministerstvo zahraničních věcí skutečně výjimečně a vytrvale podporují Alsu a další naše vězněné novináře. Viděli jsme například, že poslali k soudu pozorovatele, aby byli svědky jejího procesu. Ta podpora znamená hodně. Není to jen symbolický krok. Česká vláda se také významně podílela na povzbuzení ostatních, aby se zapojili do těchto typů aktivit,“ objasnil Capus. Příručka autoritativních režimů Obavy podle Capuse vyvolávají také podmínky, ve kterých jsou novináři drženi. „Alsu je ve vězeňské cele, která je velmi malá. Musí spát pár stop od díry v podlaze, která slouží jako toaleta,“ popsal. Dalším ze zadržovaných, ukrajinský novinář Vladyslav Jesypenko, byl mučen. „Z toho mučení vyplynulo ‚přiznání‘. To bylo před více než třemi lety a on stále sedí ve vězení, stále chřadne.“