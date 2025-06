SOUHRN: Zásadní události pondělí 16. června

Konvoj s českými občany evakuovanými z Izraele vyjel ráno k hranici sousední země, vládní speciál je pak ještě v pondělí přepraví do Prahy, řekla velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. Její zástupce ve vysílání ČT24 dodal, že jde o izraelsko-egyptskou hranici. Krizová situace podle ní může trvat i několik týdnů.





Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět půlkilometrový most na chystaném obchvatu Plas na severu Plzeňska. Vítězné sdružení Stavby mostů, EUROVIA CZ a inženýrské firmy SAGASTA ho vybuduje za 571 milionů korun bez DPH, což je o osm procent vyšší cena, než se původně předpokládalo. Bude to nejvyšší silniční most v Česku, 87 metrů nad hladinou řeky Střely.