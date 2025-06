SOUHRN: Zásadní události neděle 15. června

V Jeruzalémě a Tel Avivu se v neděli odpoledne rozezněly sirény, izraelská armáda varovala obyvatele před raketami vyslanými z Íránu a vyzvala je, aby šli do krytů. Íránská státní média potvrdila, že z různých míst napříč Íránem byly na Izrael vypáleny balistické rakety. V oblasti Tel Avivu byly slyšet exploze, informuje agentura Reuters. V neděli hlásil Írán 128 a Izrael třináct obětí od začátku konfliktu.





Resort zahraničí v pondělí vyšle repatriační let pro Čechy v Izraeli. Zájemci se musejí nahlásit velvyslanectví v Tel Avivu. Mluvčí ministerstva Daniel Drake už dříve sdělil, že několik Čechů v pondělí odcestuje z jordánského Ammánu do Bratislavy slovenským repatriačním letem. Tuzemská diplomacie také v novém doporučení varovala v následujících dnech před cestami do Izraele, který je ve válečném konfliktu s Íránem. K opuštění Íránu vyzval resort české občany už v pátek.