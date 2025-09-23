Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová, napsala agentura AFP s odkazem na jejího agenta. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.
Zemřela italská herečka Claudia Cardinalová
Herečka zemřela poblíž Paříže, kde dlouhodobě žila, uvedl ve vzkazu agentuře AFP její agent Laurent Savy. „Zanechává nám dědictví svobodné a inspirativní ženy,“ cituje agentura Savyho.
Filmografie Cardinalové je pestrá – od snoubenky a manželky ve Viscontiho dramatu Rocco a jeho bratři, přes koketní a vypočítavou prostitutku ve filmové verzi románu Statek, nezištnou a obětavou venkovskou dívku v milostném dramatu Bubovo děvče až k symbolu krásy, touhy a čistoty ve Felliniho existenciální satiře 8 a 1/2.
Po krasavicích typu Venuše z dobrodružné komedie Cartouche se časem propracovala k náročnějším rolím ve filmech Luchina Viscontiho, včetně snímků Gepard a Hvězdy Velkého vozu. Roli ale dostala i v komedii Růžový panter.
Na filmovém plátně poprvé ve čtrnácti letech
Cardinalová médiím před mnoha lety řekla, že zpočátku se zdráhala přijímat filmové role. „Nahota byla pro mě vždy mimo debatu,“ uvedla podle deníku Le Monde. Ve filmu si zahrála poprvé ve čtrnácti letech. Na vrcholu své kariéry v 60. a 70. let byla často srovnávána s francouzskou herečkou Brigitte Bardotovou.
Cardinalová měla pověst mimořádně nezávislé a svobodomyslné ženy, píše agentura Reuters, která připomíná audienci u papeže Pavla VI. v roce 1967, na kterou herečka přišla v krátké sukni, což vzbudilo v tehdy stále silně katolické Itálii pozdvižení. Podle italského tisku se tak stalo poprvé v dějinách Vatikánu.
Herečka navštívila Česko i někdejší Československo. V první polovině šedesátých let byla Cardinalová hostem karlovarského festivalu, v roce 2006 ji hostil filmový festival Febiofest a o šest let později byla čestnou porotkyní České Miss 2012.