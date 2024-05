Umění musí vzbuzovat emoce, hodnotí Jiřičná motýly na Máji. Podle Pleskota dílo prověří čas

Umění musí vzbuzovat emoce, uvedla v pořadu 90' architektka Eva Jiřičná k instalaci motýlů Davida Černého na obchodním domě Máj. Podotkla, že působí vesele a prostranství to obohatí, s čímž souhlasil i architekt Josef Pleskot, podle kterého lidi instalace těší. Zároveň ho zaujalo, že si nikdo nevšiml chybně provedeného nápisu Máj. V zahraničí je podle něj větší svoboda, jak s veřejným prostorem zacházet, za což může v Česku politika. Podobně se vyjádřila i prezidentka Nadačního fondu Kaplicky Centre Eliška Kaplicky Fuchsová. Podle ní Praha reziví a v dnešní době nemá co nabídnout, přičemž chybí politická osobnost, která by stavby prosazovala.

„Mě to rozveselilo, je to taková veselá skulptura, která obohatí pohledy na roh budovy,“ uvedla Jiřičná s tím, že by nesouhlasila s památkáři, že jde o architektonicky důležitou budovu. „Samozřejmě z pohledu České republiky to znamená určitý pohled na historii, ale všichni noví mladí cizinci, kteří přijedou, uvidí veselou plastiku, která obohatí jejich prostor.“

Zmínila, že jako každé umění to bude mít odpůrce i příznivce. Ale umění podle ní musí vzbuzovat emoce. „Doufejme, že to bude ve prospěch obohacení a rozptýlení,“ podotkla. Debata v Česku ji překvapuje, ale je to také podle ní dáno tím, že žije v Anglii, kde se podobné skulptury objevují velice často. „Po čase si na to, myslím, všichni zvyknou, stejně jako si zvykli na Tančící dům a jiné stavby, které velice burcovaly k pozastavení nad tím, že jde o něco nového,“ podotkla. „Život by byl nudný, kdyby se nám všem líbilo to stejné,“ dodala s tím, že Praze může instalace jen prospět.

S tím souhlasil i Pleskot. „Viděl jsem kolem sebe spoustu veselých lidí, které to evidentně těšilo, a já vždy, když vidím, že to lidi těší, tak sám jsem také potěšen. Mám velmi dobrý pocit,“ uvedl a zmínil, že dílo je autentické a prověří ho čas. „Můžeme diskutovat o tom, zda tam má být na budově, nebo tam nemá být, soukromý investor se rozhodl, veřejnému prostoru to neškodí, je to zpracované s profesionalitou Davida Černého,“ podotkl.